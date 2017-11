Innsamlingskontrollen om Haiti-avsløringen:– Liten tvil om at Røde Kors brøt de etiske retningslinjene

Norges Røde Kors har sendt beklagelser både til Innsamlingskontrollen og Norges Innsamlingsråd etter VGs avsløring om at organisasjonen feilinformerte om sin innsats på Haiti.

Mandag avdekket VG at Norges Røde Kors har hevdet at innsamlede midler fra Norge bidro til å bygge 25 helsesentre, fire blodbanker og tusen midlertidige boliger etter jordskjelvet i januar 2010, men at ingenting av dette stemte.

I en orientering kommunikasjons- og markedsdirektør Øistein Mjærum har sendt Innsamlingskontrollen og Norges Innsamlingsråd, beklager Norges Røde Kors at det ble oppgitt feil informasjon da det skulle samles inn penger til ofrene etter orkanen Matthew i fjor høst.

Leder i Innsamlingskontrollen, Børre Hagen, bekrefter overfor VG at de har mottatt en redegjørelse fra Norges Røde Kors med bakgrunn i VGs reportasje.

– Brudd på retningslinjene

Hagen skriver i en e-post at feilinformasjon og desinformasjon representerer brudd på Innsamlingskontrollens etiske retningslinjer.

– Røde Kors har gitt en forklaring som viser at de tar våre krav alvorlig. Det er liten tvil om at opplysningene objektivt sett innebærer et brudd på de etiske retningslinjene. Vi har valgt å tro organisasjonen på at dette skyldes uheldig omstendigheter og ikke subjektivt sett en bevisst eller tilsiktet handling.

Ifølge Hagen har ikke Innsamlingskontrollen sett noen grunn til å fremsette krav eller foreta en ytterligere oppfølging i forhold til Norges Røde Kors.

– Norges Røde Kors er godkjent av Innsamlingskontrollen. De forhold som er påpekt medfører ikke endring i denne status.

På sin hjemmeside oppfordrer Innsamlingskontrollen givere over hele Norge til å kreve åpenhet fra organisasjoner som samler inn penger. Men selv vil ikke Innsamlingskontrollen være åpne om sin kontakt med organisasjoner som bryter de etiske retningslinjene.

– Slike forhold tas opp med de organisasjonene vi har godkjent. Det er en dialog som er intern mellom organisasjonen og Innsamlingskontrollen. Vi redegjør etter dette ikke vår vurdering og eventuelle tilbakemeldinger til organisasjonene. Utad kommuniserer vi kun om organisasjonen er seriøs og tilfredsstiller de krav vi stiller.

Slik svarte utenlandssjef Tørris Jæger i Norges Røde Kors:

– Dere krever åpenhet av organisasjoner som samler inn penger, men vil ikke gi offentligheten informasjon om dialogen med organisasjoner som bryter reglene. Hvordan henger det sammen?

– Dette er to forskjellige forhold. Vår vurdering av forholdene og dialog vi har med organisasjonen i den forbindelse er interne forhold. Tilsvarende gjelder blant annet for de regnskapskommentarene vi gir.

Har påpekt flere brudd

Børre Hagen sier at Innsamlingskontrollen i en rekke tilfeller har påpekt brudd på de etiske retningslinjene overfor organisasjoner de har godkjent.

– Slike brudd har også hatt som konsekvens at godkjenningen er trukket tilbake eller at organisasjonene selv har trukket seg mens vi har vært i denne prosessen, sier Børre Hagen.

I orienteringen til Innsamlingskontrollen og Norges Innsamlingsråd skriver Øistein Mjærum at Norges Røde Kors har innført nye krav til kvalitetssikring av innhold etter at feilene ble oppdaget da VG stilte spørsmål om innsatsen til Røde Kors i Haiti.

BEKLAGET: Øistein Mjærum er kommunikasjons- og markedsdirektør i Norges Røde Kors. Foto: Norges Røde Kors.

Han forsikrer samtidig om at pengene som ble samlet inn etter katastrofen på Haiti, ble brukt til det midlene var tiltenkt.

– Giverne kan være sikre

– Giverne kan være sikre på at midlene har blitt brukt for å hjelpe de som har vært hardest rammet av jordskjelvet, og at det er god kontroll på bruken av norske midler både på det som er gjort selv, og på det som norske midler har bidratt til gjennom Røde Kors-bevegelsen.

Innsamlingskontrollen er en stiftelse Stiftelsens formål er å påse at innsamlinger til humanitære, kulturelle og religiøse formål gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig.

Norges Innsamlingsråd er en norsk organisasjon for frivillige og ideelle organisasjoner som driver pengeinnsamling i Norge.