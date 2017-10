Habilitet i byggesaker

Leder NRK stiller et delikat spørsmål om arkitektkonkurransen for nytt regjeringskvartal var rettferdig.

Grunnen er at fire firmaer på vinnerlaget Team Urbis jobbet med reguleringsplanen for området som skal bebygges. Dermed kan de ha vært med på å legge premissene for en konkurranse de selv skulle delta i.

Tidligere rektor for Arkitekthøgskolen, professor Karl Otto Ellefsen, synes saken er problematisk: «Når man lager en reguleringsplan så gir man helt konkrete føringer for den konkurransen som skal gjennomføres», fremholder han. Ifølge informasjon NRK har fått fra Statsbygg, som er byggherre for Nye regjeringskvartalet, hadde vinneren av arkitektkonkurransen «jobbet mest for Statsbygg på prosjektet før konkurransen begynte.»

Ellefsen mener at firmaene som nå er en del av Team Urbis har gjort reguleringsplanen til «sin». De har nedfelt ideer i den, som de kan videreføre i sitt konkurranseprosjekt. Statsbygg avviser dette, og svarer at de har utlignet eventuelle fordeler som en deltager kan ha i en konkurranse som denne.

Det er alvorlige anklager som indirekte fremmes. Vi har imidlertid ingen grunn til å tro at Statsbygg ikke har fulgt spillereglene, eller at vinnerutkastet er gitt føringer som gjorde at det måtte vinne. Likevel skjønner vi at spørsmål om habilitet og konkurransefortrinn kommer opp. Det er snakk om gedigne kontrakter og private aktører på den ene siden, og et offentlig reguleringsarbeid og statlige penger på den andre. Noen vil gjøre veldig god butikk på dette, andre risikerer å bli utsatt for offentlig tvang når eiendommer blir omregulert.

Dessverre føyer dette prosjektet seg inn i rekken av regulerings- og byggesaker hvor allmennheten kan undres hvordan enkelte aktører øyensynlig gis anledning til å gjøre omtrent som de vil, mens andre får nei. Uten sammenligning for øvrig har straffesaker påvist at korrupsjon foregår, og at det i visse tilfeller kan finnes uheldige bindinger mellom den som vil bygge og den som gir tillatelse til bygging. Uten at dette, på noe vis, gjør enhver kaffekopp mellom den lokale rådmannen og bygdas entreprenør til et suspekt møte.

Problemet er at miljøene er små og tidvis glir over i hverandre: Han som var seniorrådgiver i konsulentbransjen er neste dag plansjef i kommunen hvor det samme konsulentselskapet er en stor aktør. Hun som var kommunaldirektør jobber nå som sjef i det private eiendomsselskapet. Dette skaper forestillinger om uformelle nettverk. Utbyggere fremstilles som like, men noen synes likere enn andre.

Vi kan ikke ha yrkesforbud, eller nekte folk å bytte jobb. Men alle offentlige reguleringer og byggeprosesser må være åpne for innsyn, og habilitetsreglene må praktiseres så strengt at tvil om redelighet og motiver ikke reises. Der har flere kommuner en jobb å gjøre.