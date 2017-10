Fakta om fjellpartiet Mannen

* Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal, 44 kilometer sørøst for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes.



* Mannen er en del av det 3 kilometer lange Børa-Mannen-komplekset.



* Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Dette partiet er mellom 1.100 og 1.200 meter høyt og har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.



* Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009.



(Kilde: NTB)