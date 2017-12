Omstridt blodprøve for gravide innføres trolig til våren

Den omstridte blodprøven som kan avdekke om gravide bærer på et foster med Downs syndrom kommer trolig neste vår.

Regjeringen bestemte i mars i år at enkelte gravide skal få tilbud om blodprøven NIPT i stedet for fostervannsprøven de tilbys i dag.

– Sånn som det ser ut nå tror vi at dette blir i mars eller april 2018, sier klinikksjef ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital, Kjell Salvesen, som koordinerer arbeidet med å innføre testen i Norge, til P4.

Nå jobber han med å finne et laboratorium som kan analysere testene, for det finnes ikke i Norge i dag.

Testen skal erstatte fostervannsprøven som gravide med økt risiko for kromosomavvik og gravide som er over 38 år, kan få tilbud om i Norge i dag etter ultralyd. Rundt 600 gravide får nå tilbud om fostervannsprøve. NIPT brukes for eksempel å teste for Downs syndrom. Da avdekkes en risiko, og det er nødvendig med videre testing for å bekrefte resultatet.

Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har anbefalt å ta i bruk testen, fordi det er mindre risiko for spontanabort enn ved morkake- og fostervannsprøver.