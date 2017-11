Oslo-politiet tause om Zahoor-etterforskning

I 2013 uttalte Oslo-politiet at Umar Farooq Zahoor kunne være en viktig aktør i flere straffesaker – i tillegg til Nordea-svindelen. Nå nekter ledelsen å svare på hva som er gjort siden den gang.

VG har gjentatte ganger de siste to månedene forsøkt å få ledelsen i Oslo-politiet i tale.

Til tross for at de i flere år har omtalt Umar Farooq Zahoor som en spiller i det kriminelle miljøet, nekter Oslo-politiet å svare på hvilke etterforskningsskritt som er gjort siden Oslo-mannen ble internasjonalt etterlyst gjennom Interpol høsten 2015.

Da hadde Oslo-politiet på nytt tatt ut siktelse mot Zahoor i saken der kontoen til en styrtrik enke ble tappet for 62 millioner kroner.

ETTERLYST: Umar Farooq Zahoor har selv sendt dette bildet av seg selv til VG. Bildet skal være tatt utenfor hans bolig i Dubai. Foto: Privat

Men allerede to år før, i 2013, utpekte Oslo-politiet Umar Farooq Zahoor som hovedmann i Nordea-bedrageriet i et intervju med VG:

– Oslo politidistrikt synes ikke det er greit at en person som vi anser som en av hovedmennene i Nordea-bedrageriet reiser «fritt» rundt, i alle fall i den østlige del av verden, sa Gro Smogeli, som ledet Finansseksjonen i Oslo politidistrikt.

FAKTA ** I 2015 avslørte VG at den internasjonalt etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor hadde signert en energiavtale mellom Ameri Group og den ghanesiske regjeringen verdt 4,4 milliarder kroner – med en overpris på 1,2 milliarder. ** Saken skapte politisk storm i Ghana. En regjeringsoppnevnt gransking har stemplet avtalen som svindelaktig – og rådet regjeringen til å kreve de 1,2 milliardene tilbakebetalt, om ikke Dubai-selskapet Ameri Group reforhandler avtalen. ** John Mahama var president i Ghana da den omstridte avtalen ble inngått. VG kan nå avsløre at han gjennom sitt nettverk har tatt med Ameri Group til Namibia for å forsøke å inngå nye energiavtaler.

– Aktør

Da hadde VG avdekket at Zahoor hadde reist som en fri mann til Beijing på forretningsreise.

I et annet intervju sa Smogeli i tillegg:

– Han kan være en viktig aktør også i andre straffesaker. Dette krever tyngre etterforskning som Oslo politidistrikt ikke har hatt kapasitet til å foreta i 2013.

Zahoor var internasjonalt etterlyst da VG i 2015 fant signaturen hans på en energiavtale mellom et mystisk Dubai-selskap og Ghanas regjering. Denne blir i dag stemplet som svindel.

Lørdag kunne VG avsløre Ghanas ekspresident John Mahamas kobling til det samme selskapet, der Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor fremdeles spiller en sentral rolle.

Umar Farooq Zahoor har de siste årene levd et liv i luksus i Dubai, med norsk politi på trygg avstand. Oslo-politiet vil ikke nå svare på om de har gitt opp jakten på ham.

I oktober i år ble hans bror Zulqurnain tiltalt for å ha bestilt et leiedrap i Oslo. En annen bror, Usman, ble i 2012 dømt for Nordea-svindelen. Han ble senere dømt for ytterligere millionbedragerier.

Tause

Oslo-politiet vil heller ikke svare på om det er aktuelt å starte en felles etterforskning mot flere av Zahoor-brødrene.

Grete Lien Metlid er leder for Etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Hun henviser til statsadvokaten.

– Jeg har bedt påtalemyndigheten besvare henvendelsen og viser til statsadvokat Carl Graff Hartmann sine uttalelser. Utover dette ønsker ikke jeg nå å gi ytterligere kommentarer til denne saken.

Hartmann bekrefter overfor VG at Zahoor fremdeles er internasjonalt etterlyst, men at politiet i De forente arabiske emirater ikke ønsker å utlevere ham.