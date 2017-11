– Gardermoen-ansatte lar familie og venner snike på Flytoget

Alle ansatte på Oslo Lufthavn advares nå mot å la venner og familie låne ansatte-kortet på Flytoget, som gir svært gunstig rabatt.

Siden oppstarten i 1998 har ansatte ved Gardermoen hatt et sterkt rabattert reisetilbud med Flytoget: Mens en ordinær voksenbillett i dag koster 180 kroner mellom Oslo S og Gardermoen, får OSL-ansatte samme reise for bare kroner 51,-, hvis de bruker sitt ansatte-kort.

Låner bort OSL-kortet

Nå har stikkprøver avdekket at ordningen blir misbrukt, og i økende grad, bekrefter teknisk direktør Thomas Berntsen i Flytoget overfor VG.

Det var Romerikes Blad som omtalte denne saken først.

I et innlegg på Gardermoen-ansattes egen siden på Facebook, påpeker Flytoget at andelen tilfeller av reisende som urettmessig benytter med en annens OSL-kort, er økende.

– Vi har noen kontroller, ikke mange, for vi stoler jo på våre reisende, men vi har stikkprøver. Og de har vist at noen låner andres OSL-kort.

Ifølge innlegget er det også oppdaget at folk har hoppet over sperringene for derved å unngå å bli avkrevd kontroll.

Ser alvorlig på saken

– Men dette handler ikke om mange, for vi har bra med personell til stede her, påpeker Berntsen.

– Dette ser vi meget alvorlig på, da det er viktig for oss å opprettholde et godt reisetilbud til ansatte ved Oslo Lufthavn, heter det i advarselen.

Flytoget-meldingen minner om at overtredelse medfører ileggelse av kontrollgebyr og permanent inndragelse av avtalen om rabatterte reiser.

I så fall vil de Gardermoen-ansatte gjerne bli henvist til NSB, som frakter passasjerer mellom OSL og Oslo S for halve prisen av ordinær Flytoget-pris: 93,- kroner.

Det er ikke første gang i år at det rettes kritikk mot ansatte ved Gardermoen. I september åpnet en ny flott ansatte-kantine, men bare etter et par ukers drift ble det avdekket stort svinn. Dette ble omtalt i flere lokalaviser, blant annet i Romerikes Blad. Omfanget av flyplassansatte som forsynte seg av mat uten å gjøre opp for seg, ble så stort at det måtte tas grep. Det ble informert om at å unnlate å betale for seg, anses som et straffbart forhold og ville bli politianmeldt, noe som kan føre til tap av ID-kortet til Oslo Lufthavn.