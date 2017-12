Fylkeslegen kritiserer Haukeland sykehus etter dødsfall

En aneurisme som førte til at en mann døde av en hjerneblødning i år, var blitt oppdaget i forbindelse med en undersøkelse av mannen to år tidligere.

Fylkeslegen kommer nå med kritikk av Haukeland sykehus for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp. Han mener øyeavdelingen har brutt loven.

Bakgrunnen for saken er at en overlege på øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus for to år siden bestilte en CT-undersøkelse av en pasient.

Undersøkelsen ble delegert til fersk underordnet lege. Til tross for at undersøkelsen avdekket en livsfarlig aneurisme på en blodåre i hjernen til mannen, ble ikke Nevroklinikken på sykehuset informert.

I år døde mannen etter at aneurismen sprakk og forårsaket hjerneblødning, skriver Bergens Tidende lørdag.

I etterkant av dødsfallet varslet Nevroklinikken på Haukeland sykehus Fylkeslegen i Hordaland. Fylkeslegen har konkludert med at øyeavdelingen har brutt loven, og at ansvaret for saken ligger hos den aktuelle overlegen ved øyeavdelingen.

– Helsehjelpen mannen fikk var ikke faglig forsvarlig. Nevrokirurg skulle vært varslet. Ansvaret ligger hos avdelingsledelsen, som ikke har sikret at alle legene er tilstrekkelig kjent med rutinene for alvorlige bifunn, skriver assisterende fylkeslege Sjur Lehmann om saken.

Avdelingsoverlege Frank Jenssen på øyeavdelingen sier til avisen at saken er tragisk, og at de har gjennomgått saken med overlegen. Svikten vil ikke få følger for overlegen, skriver Bergens Tidende.

