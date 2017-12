Funn av plast i blåskjell - Helgesen: Bekrefter det vi fryktet

– Det er grunn til bekymring. Mikroplast finner veien opp i næringskjeden og vi vet ikke mye om helsekonsekvensene, sier klima- og miljøministeren.

Fire av fem blåskjell langs norskekysten har mikroplast i seg, ifølge en undersøkelse utarbeidet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag fra Miljødirektoratet. Både politikere og naturvernere mener at det er grunn til bekymring over funnene i rapporten, men sier at de ikke er uventede.

–Ikke overrasket

– Umiddelbart må jeg si at jeg dessverre ikke er overrasket, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til VG.

Det ble gjort funn av mikroplast i 193 av 252 blåskjell fra 13 forskjellige prøvestasjoner under NIVAs undersøkelse.

– Det er grunn til bekymring: Vi får bekreftet det vi har fryktet, nemlig at mikroplast finner veien i næringskjeden, og vi vet ennå ikke særlig mye om helsekonsekvensene, slår han fast.

Mikroplastproblematikken har vært på agendaen i flere internasjonale institusjoner den siste tiden. I forrige uke fikk et norsk forslag om nullvisjon for utslipp av plast i havet gjennomslag under FNs miljøforsamling i Nairobi i Kenya.

– Vi har jo jobbet i flere år for å få plastproblemet på agendaen. Det finnes ikke et globalt regelverk på området. Vi har samlet verdenssamfunnet om en beskjed om at dette må det settes en stopper for, sier Helgesen.

Kommer til Norge med havstrømmer

Helgesen forteller at regjeringen jobber på flere nivåer for å få bukt med plastproblemet. Både nasjonalt, i Nord-Europa og globalt.

– Vi gjør veldig mye hjemme, men det er virkelig sånn at de store kildene er internasjonale. Alle anerkjenner at det må gjøres noe med. Det er skadelig for liv i havet og potensielt for mennesker.

FRAKTES MED STRØMMER: Plast fra de store havene fraktes med havstømmene og blir lagt igjen på strendene.

Han viser til at regjeringen jobber med å avdekke kildene til mikroplast i Norge og tiltak for å redusere utslippet. Blant annet gummistøv fra bildekk, gummi fra kunstgressbaner, utslipp fra tekstiler - og da spesielt fleece - og avfall som følge av slitasje på båter.

– En av de største kildene til mikroplast i Norge er faktisk søppel som ligger på strendene. Men nå har folk flest fått øynene opp for plasten i havet, og det har jo nesten blitt en folkebevegelse for å plukke søppel på strendene, sier Helgesen.

– Vi aner ikke konsekvensene



Heller ikke Naturvernforbundet er særlig overrasket over funnene i blåskjell langs norskekysten.

– Det er svært urovekkende. Det viser hvor alvorlig plastproblemet er og hvor lite vi faktisk vet. På mange måter har vi satt igang et ganske stort plasteksperiment som vi ikke aner konsekvensene av, sier Naturvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg til VG.

– Vi vet ennå ikke nok til å si hvilke konsekvenser dette får for mennesker og dyr. Det er det som er så skummelt, sier hun.

Naturvernforbundet deltok under FNs miljøforsamling og applauderer vedtaket om nullvisjon for plast i havet.

– Det er kjempefint at Helgesen har landet denne resolusjonen internasjonalt, men vi savner konkrete tiltak i Norge. På nyåret kommer regjeringens avfallsmelding, i den håper vi at det er tiltak som kan føre til stopp i tilførsel av plast til naturen, Lundberg.