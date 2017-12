Frp krever at Stortinget stemmer over Carl I. Hagen som Nobel-kandidat

Frp står på Carl I. Hagen som sin Nobel-kandidat. De vil sørge for at valgutvalget ikke leverer en Nobel-innstilling uten noen navn fra Frp.

Onsdag ble det klart at valgkomiteens Nobel-innstilling foreløpig ikke skal har noen navn fra Frp, ifølge NTB. Dette er fordi partiet, ifølge stortingsflertallet, ikke har spilt inn en valgbar kandidat.

Men torsdag formiddag leverte Frp sine merknader til forslaget. Her ble det klart at Frp trosser stortingsflertallet og krever votering over Carl I. Hagen likevel.

– Frp har sendt inn våre forslag til valgkomiteen. Vi ønsker å få votert over vår kandidat som er Carl I. Hagen i Stortinget. Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for det vi er for, og mot det vi er mot, og viser til Stortingets forretningsordens paragraf 59, sier Hans Andreas Limi, Frps parlamentariske leder, til VG.

Carl I. Hagen kommenterer merknadene i en kort SMS til VG.

– Jeg setter stor pris på at FrPs gruppe fastholder sitt valg og det er skrevet meget gode merknader, skriver han.

Frp-Limi: Utrolig ufint



Hagen: Mener stortinget har misforstått

«Foreligger det i en sak flere forslag, skal presidenten sette hvert av dem under avstemning i logisk rekkefølge. Voteringsordningen må være oppgitt og godtatt på forhånd», heter det i paragrafen Limi henviser til, ifølge NTB.

Kommentar: Partytelt i Nobels hage.

Tidligere i dag skrev Carl I. Hagen i en SMS-utveksling med NRK at han slett ikke har gitt opp, og det vil bli en «ny situasjon» når Frp leverer sine merknader.

Hagen mener at Stortinget har misforstått regelverket. På spørsmål fra VG om hva stortingsflertallet har misforstått svarer Hagen:

– At de kunne unngå votering om mitt kandidatur.

Flertallet bak valgkomiteens nobel-innstilling, som består av av Ap, SV, Sp, KrF og Venstre, mener at Hagen ikke kan stemmes over fordi de mener han ikke er valgbar. Om Frp ikke fremmer en annen kandidat, vil de droppe å stemme over noen kandidat fra Frp.

Dersom Frps plass blir stående tom, betyr det trolig at tidligere Høyre-politiker Kristin Clemet rykker inn i Nobelkomiteen, fra sin plass som første vara.

Det jobbes nå videre med innstillingen fra valgkomiteen, og med merknadene Frp har levert inn. I all tid innstillingen ikke er klar, er ikke saken på morgendagens dagsorden, men stortingspresident Olemic Thommessen har tidligere uttalt at hans mål er å få saken opp til votering fredag.

Ifølge NTB kommer Høyre nå til å stemme med stortingsflertallet i den videre behandlingen av saken.



Slår fortsatt ring om Hagen

Innstillingen som nå jobbes med, kommer etter at Stortinget tirsdag fikk flertall for forslaget om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Dette gjør ifølge Stortingets flertall det klart at Hagen ikke er en valgbar kandidat, og de vil derfor ikke stemme over hans kandidatur fredag.

Frps Ulf Leirstein har truet KrF og Venstre med budsjettbråk og riksrevisorrabalder etter Nobel-vedtaket på Stortinget. Frp trekker ikke fortsatt ikke Hagens kandidatur.

Flertallet av Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, Senterpartiet og SV har flere ganger bedt Fremskrittspartiet komme opp med en annen kandidat enn Carl I. Hagen, som er vararepresentant til Stortinget.

Hagen fikk ikke være Frps kandidat til Nobelkomiteen i 2011, men de har stått fjellstøtt bak ham nå. Slik reagerte han på nobel-vrakingen i 2011: