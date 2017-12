Frontkollisjon i tunnel i Rogaland – politiet mener mann prøvde seg på u-sving

Flere personer var involvert i en frontkollisjon i Frafjordtunnelen i Rogaland lørdag, men bare en av dem fikk førerkortet beslaglagt.

Nødetatene rykket like før klokken 16 ut til Frafjordtunnelen i Gjesdal i Rogaland etter meldinger om en frontkollisjon inne i den nesten fire kilometer lange tunnelen.

Da brannvesenet kom til stedet rundt klokken 1615 lørdag ettermiddag var alle de involverte ute av bilene sine, og ved bevissthet. Utover kvelden har politiet undersøkt ulykken nærmere – og besluttet å beslaglegge førerkortet til en av sjåførene, en mann i 20-årene.

Grunnen er det de mener var en uforsvarlig u-sving.

– Han er mistenkt for uaktsom kjøring. Foreløpige opplysninger tyder på at han har foretatt en u-sving i tunnelen og at kollisjonen skjedde i forbindelse med denne manøveren, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

To biler var involvert i kollisjonen – og politiet har startet etterforskning. Men mannen i 20-årene har allerede fått førerkortet beslaglagt på grunn av u-svingen.

– Det er to felt i tunnelen og den er nok ikke beregnet på det. Det hadde nok vært bedre å kjøre helt ut på andre siden, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik til VG.