Trump kan anerkjenne Jerusalem som hovedstad: KrF åpner for ny vurdering - Frp er kritisk

Fremskrittspartiet går imot eget partiprogram og vil ikke støtte USAs anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad i Israel. Kristelig Folkeparti er mer positivt, og mener det kan bli naturlig med en ny vurdering fra norsk hold.

– Respekt for et lands valg av hovedstad er et selvfølgelig utgangspunkt, også når Midtøstens eneste demokrati har gjort sitt hovedstadsvalg, skriver Hans Fredrik Grøvan (KrF) i en tekstmelding til VG.

Ifølge flere amerikanske medier vil USAs president Donald Trump onsdag anerkjenne Jerusalem som hovedstaden i Israel. Saken er svært betent, og mange frykter det kan ødelegge fredsprosessen mellom Israel og Palestina. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa tirsdag at Trump dermed bryter med den internasjonale linjen om han anerkjenner Jerusalem som hovedstad.

Bakgrunn: Derfor er saken betent

Kan bli naturlig å ta opp i Norge

Grøvan understreker han at det ikke burde gjøres endringer «som blir et hinder i fredsprosessen med eventuelle konsekvenser for den sikkerhetspolitiske situasjonen i Midtøsten».

KAN TAS OPP: Grøvan mener saken kan bli tatt opp i Norge på nytt. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

– Men gjør USA betydelige endringer, og kanskje sammen med andre viktige aktører, er det naturlig at saken tas opp til vurdering også på norsk side, legger han til.

KrF vil følge utviklingen nøye i lys av partiets ønske om at den norske ambassaden bør flyttes til Jerusalem så sant det kan la seg gjøre uten at dette blir til hinder for fredsprosessen, forklarer Grøvan.

– Vil KrF ta opp saken?

– Vi vil avvente situasjonen og vurdere konsekvensene av USAs beslutning først, skriver Grøvan.

Fremskrittspartiet vil vente

Fremskrittspartiet har lenge ønsket å flytte den norske ambassaden.

«Frp mener at den Norske ambassaden i Israel skal ligge i landets hovedstad Jerusalem», står det i partiprogrammet. Men nå går partiets utenrikspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, imot dette.

– Jeg har forståelse for Israels syn, men jeg tror ikke dette skaper grunnlag for en tostatsløsning. Jeg er også redd for det sinnet dette kan skape, sier Tybring-Gjedde i et intervju med Dagen, hvor det står at partiet ikke støtter USAs anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad.

Støtter fortsatt prinsippet

VILLE FLYTTE: I 2008 sa Siv Jensen at den norske ambassaden burde flyttes. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

VG har vært i kontakt med Tybring-Gjedde. Han skriver i en tekstmelding at han ikke forholder seg til VG.

Presseapparatet til Frp presiserer at partiet fortsatt ønsker å flytte ambassaden til Israel og anerkjenner Jerusalem som hovedstad, men viser til Tybring-Gjedde, som sier at tidspunktet nå ikke er det beste.

Partilederen i 2008: Siv Jensen vil flytte ambassaden til Jerusalem



– Verden er i en spenning som ikke er moden for enda en stor uenighet, jeg vet nesten ikke hvordan man skulle takle noe slikt, på toppen av spenningene med Nord-Korea og migrasjonskrisen, sier han i intervjuet med Dagen.

Vil ikke uttale seg

Mange i Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er med i den parlamentariske vennskapsgruppen Israels venner på Stortinget. Gruppen hadde onsdag møte med Yossi Beilin, Israels tidligere viseutenriksminister under Shimon Peres.

Blant andre Ulf Leirstein, Tor Andre Johnsen, Morten Wold, Morten Ørsal Johansen og Himanshu Gulati er med fra Frp. Samtlige utenom Ørsal Johansen, som ikke har svart, har vist til Tybring-Gjedde.

Bakgrunn: Trump kan anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad i dag: Derfor er saken betent

Partileder Siv Jensen uttalte i 2008 at ambassaden burde flyttes til Jerusalem. VG har kontaktet henne og spurt hva hun synes om at USA nå anerkjenner Jerusalem, men hun viser også til Tybring-Gjedde.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs høyre hånd, Espen Teigen, beskrev i januar Jerusalem som den rettmessige hovedstaden i Israel. Det var i et intervju med Trønder-Avisa da han var stortingskandidat.