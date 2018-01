Fredag kommer avgjørelsen om ulvejakten må stanses

Fredag blir det klart om WWF Norge får medhold i Oslo tingrett om at ulvejakten på Østlandet midlertidig må stanses fram til lovligheten av jakten er vurdert.

Oslo tingrett opplyser at «en midlertidig avgjørelse i ulvesaken» kan ventes fredag formiddag.

WWF Verdens naturfond Norge har i to omganger de siste månedene saksøkt staten ved Klima- og miljødepartementet. WWF saksøkte staten første gang 2. november fordi organisasjonen mener den norske ulveforvaltningen strider mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. WWF krevde samtidig midlertidig stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i region 4 og 5, som omfatter Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark.

Nytt vedtak

Oslo tingrett besluttet 21. november at jakten må stanses i påvente av at retten senere skal ta stilling til om ulvejakten er i tråd med norsk lov og internasjonale avtaler. Tingretten slo da fast at departementet ikke hadde begrunnet godt nok at lisensvedtaket ikke truet artens overlevelse.

Dette løste klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ved å fatte et nytt vedtak 1. desember som gjelder de samme ulvene Helgesen mener dette vedtaket er bedre begrunnet og at saksbehandlingsfeilen fra det forrige vedtaket her er rettet opp. WWF har imidlertid hevdet at innholdet i dette vedtaket er identisk med det tingretten fant ugyldig halvannen uke tidligere.

Helgesen bestemte også at ulvene i Julussa- og Osdalsflokkene, som holder til på grensen til ulvesonen i Hedmark og Akershus, skal felles. WWF mener begge vedtakene er feil og ba i et nytt søksmål 13. desember om at retten opprettholder det midlertidige jaktforbudet.

42 ulver kan skytes

Departementets siste vedtak innebærer at tolv ulver utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold kan felles. Innenfor ulvesonen er det bestemt at de 16 ulvene fra de to flokkene på grensen til ulvesonen kan skytes. I andre deler av landet er det åpnet for jakt på 14 ulver.

Totalt har regjeringen dermed åpnet for at 42 ulver kan skytes i Norge i vinter, noe som ifølge WWF tilsvarer 75 prosent av de helnorske ulvene.

Mens tingretten har behandlet søksmålet, har jakten startet opp igjen. Fem av de tolv ulvene utenfor ulvesonen var allerede skutt før jakten ble stanset av tingretten. Etter forbudet for all jakt i julen, gikk startskuddet for jakten innenfor ulvesonen mandag 1. januar. Siden da er sju ulver skutt – fire fra Osdalsflokken og tre fra Julussaflokken.