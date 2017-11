Vil tvinge regjeringen til å godta helikoptre i nord

For å få til et forsvarsforlik i Stortinget, ligger det an til at regjeringen må skaffe nye stridsvogner og sette igjen noen helikoptere i nord.

Sp sier nå at de i sitt budsjettopplegg vil øke forsvarsbudsjettet i 2018 med 1,3 milliarder kroner, og øremerke pengene til Hæren og HV.

Ap legger inn langt mer beskjedne 175 millioner kroner i sitt 2018-budsjett. Men begge partiene varsler at et større forsvarsbudsjett allerede i 2018 er et vilkår for et forsvars-forlik med om landmaktplanen med regjeringspartiene.

– I vårt økonomiske opplegg prioriterter vi penger til Forsvaret, fordi det er vår felles forsikringspremie, sier Sp-leder Trygve Slagvold Vedum til VG.

På spørsmål om hvor disse pengene hentes fra, svarer Sp-lederen slik:

– Vi drar inn litt mer skatt enn regjeringens forslag til statsbudsjett, men det blir en svært moderat endring i skattenivået, sier Vedum.

De siste ukene har opposisjonspartiene hatt to møter for å samordne kravene til landmaktplanen, som Stortinget skal behandle ferdig før jul.

Innen 28.november må utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget avklare fremtidsplanen for Hæren og Heimevernet med utgangspunkt i landmaktplanen som regjeringen la fram i oktober.

Alle vil plusse på



KrF og Venstre forhandler nå med regjeringspartiene om en flertallsavtale om statsbudsjettet, og den må være klar i god tid før et eventuelt forsvarsforlik er klart fra utenriks.- og forsvarskomiteen.

Men alle opposisjonspartiene har i sine budsjettforslag lagt inn en økning til Hæren og HV neste år. SV vil redusere antallet nye kampfly for å dekke inn, mens Venstre og KrF i stor grad omdisponerer penger innenfor det foreslåtte forsvarsbudsjettet.

Samtidig har både Ap og Sp gjort det klart at det må legges inn mer penger til landmakt allerede i 2018, som vilkår for en landmakt-avtale med regjeringen.

I 2016 var det Ap som til slutt sto sammen med regjeringen om Forsvarets langtidsplan, men da ble endelig struktur for landmakten utsatt. Nå skal Hærens og Heimevernets fremtid avklares.

Vil ha større HV



Sp vil bruke en milliard ekstra på Hæren, og 300 millioner til å styrke HV. Forsvarspolitisk talskvinne Liv Signe Navarsete sier at Sp vil øke HV-styrken fra regjeringens foreslåtte 38 000 soldater, til 45 000.

– Vi vil opprettholde Sjøheimevernet, og mener det er avgjørende at HV har en tilstrekkelig styrke til å være til stede i hele landet, sier Navarsete.

Trenger nye stridsvogner



– Hvis vi ikke får fornyet Hærens stridsvogner, risikerer vi en akterutseilt hær som ikke kan operere sammen med moderne kampvogner og kampfly. Det går bare ikke an å vente i 10-15 år med dagens stridsvogner,slik regjeringen har lagt opp til, sier Vedum.

Sp-lederen sier at partiets fremgang i stortingsvalget for en stor del skyldes tydeligheten i å satse på forsvar og sikkerhet, og at det forplikter partiet til å satse tyngre på forsvar enn på mange andre politikkområder.

Nei til helikopter-flytting



Vedum og Navarsete vil også være med og sette foten ned for å flytte alle Hærens helikoptre fra Bardufoss til Rygge. Det kravet kommer fra en samlet opposisjon, selv om forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i brev til Stortinget har advart mot en fortsatt deling av helikopterstyrken:

«Dagens løsning med delt lokalisering gir ikke en optimal utnyttelse av kapasiteten og gir hverken fullverdig støtte til Hæren eller spesialstyrkene», skriver Bakke-Jensen i et brev til Hårek Elvenes, Høyres forsvarstalsmann.



En annen grunn til at regjeringspartiene stritter imot er at Luftforsvaret mangler både piloter og vedlikeholds-kapasitet til å opprettholde to baser for Bell-helikoptrene.



Kan leie stridsvogner



Både Ap og Sp ønsker å anskaffe stridsvogner tidligere enn forslaget fra regjeringen.

Men VG kjenner til at også regjereingspartienes folk i utenriks- og forsvarskomiteen ønsker å fremskynde en stridsvogn-løsning dersom det er praktisk mulig og det kan finansieres.

En mulig løsning som er spilt inn, er å starte modernisering av dagens stridsvogner, eller leie inn mer moderne stridsvogner fra andre NATO-land inntil økonomien tillater anskaffelse av nye.

Et siste moment som komiteen fikk i fanget under høringene tidligere denne uken, er store spørsmål rundt realismen i å omgjøre brigadens 2-bataljon i Indre Troms fra en stående avdeling, og til en mobiliserbar bataljon, får VG opplyst.

Sp legger fram hele sitt alternative budsjett neste torsdag, 23.november.



