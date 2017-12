Tidligere sjef i Forsvaret tiltalt for grovt underslag

Da politiet slo til mot den tidligere avdelingssjefen i Forsvaret, beslagla de 5659 gjenstander til en verdi av 600.000 kroner.

Gjenstandene beskrives i tiltalen som militært materiell.

– Det er snakk om uniformer både til nasjonale og internasjonale operasjoner, sekker, undertøy, og annen bekledning, sier politiadvokat Bjørn Arne Tronier i Øst politidistrikt til VG.

Beslaget er beregnet til å ha en samlet verdi omkring 600.000 kroner, men i realiteten kan det være snakk om betydelig mer, mener politiet.

– En del av gjenstandene er regnet som utrangert materiell og dermed regnskapsført til null kroner, sier Tronier.

– Mener politiet han har hatt til hensikt å selge utstyret?

– Han har i hvert fall tilegnet seg det, så kan du vel trygt si at han neppe hadde planer om å bruke det selv, sier Tronier.

– Affeksjonsverdi

Advokat Jørgen Lægland, mannens forsvarer, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Tronier opplyser imidlertid at han nekter straffskyld etter tiltalen.

Mens mange av gjenstandene har blitt oppbevart hjemme hos mannen, har andre blitt lagt ulike steder på Forsvarets leir på Sessvollmoen. I avhørene med politiet har han forklart at gjenstandene uansett var ting som skulle kastes.

– Han har også forklart at gjenstandene har affeksjonsverdi for ham, sier Tronier.

Påtalemyndigheten har valgt å tiltale mannen for underslag ettersom han har hatt tilgang på gjenstandene i kraft av sin stilling i Forsvaret. «Underslaget anses som grovt sett hen til gjenstandendes verdi og at han var offentlig tjenestemann», heter det i tiltalen.

Brudd på våpenloven

I tillegg til det grove underslaget, er den tidligere avdelingssjefen tiltalt for to brudd på våpenloven: Få dager før politiets beslag, skal han ha oppbevart en slåsshanske i bilen sin og en pistol samt to magasiner med skarpe skudd i en veske utenfor våpenskap.

– Jeg kan ikke se at han har tatt stilling til straffskyld etter tiltalepunktene som omhandler brudd på våpenloven, sier politiadvokaten.

Saken er berammet 24. mai i Øvre Romerike tingrett.

Forsvaret anmeldte saken

Den tidligere avdelingssjefen gikk av med pensjon noen år tilbake, og Forsvaret har derfor ikke valgt å forfølge saken ved siden av politiets etterforskning. Det var Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) som anmeldte forholdet til politiet.

«Økonomiske misligheter/korrupsjon og tyveri er alvorlig og derfor er dette forholdet anmeldt», skriver talsperson for Forsvaret Per-Thomas Bøe i en e-post til VG.

«Tatt i betraktning forsvarets organisasjon, omfang og betydelige materiellmengde, er det sjelden at saker som dette forekommer», skriver han videre.

– Hvilke rutiner har dere for å hindre slike lovbrudd?

«Forsvaret, herunder FLO, har fokus på holdninger, etikk og ledelse, samt forsvarlig forvaltning. I FLO arbeides det kontinuerlig med å ha god materiellkontroll, og det gjennomføres telling av materiell iht. fastsatte sykluser. Noe av hensikten ved disse rutinene er å hindre at materiell kommer på avveie.»