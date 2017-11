ØRLANDET (VG) Det manglet ikke på gratulasjonene etter at norske F-35-fly for første gang ble vist frem i Norge.

– I dag markerer vi en viktig milepæl i norsk forsvarshistorie, begynte statsminister Erna Solberg (H) da hun talte til en topptung forsamling under mottakseremonien for F-35 på Ørland flystasjon fredag.

Der deltok også NATO-sjef Jens Stoltenberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H), næringsminiser Monica Mæland (H), forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen og Kong Harald.

– F-35 vil tilføre Forsvaret en kampkraft vi aldri noen gang har hatt. Det er nødvendig, for prisen for å utfordre vår suverenitet skal være høyere enn det noen er villige til å betale, sier Solberg til VG.

Lockheed Martin-sjef til VG: – Vi vil lære mye av Norge

Under markeringen fikk de fremmøtte se, høre og kjenne Ståle «Steel» Nymoen og Thomas «Timber» Harlem, to av Norges 15 F-35-piloter, passere i luften like over flystasjonen, før de til slutt landet og ble ønsket velkommen av Kong Harald.

– Det var ubeskrivelig. Jeg måtte klype meg selv i armen da vi taksa ut for å ta av, sier Nymoen til NRK.

Markeringen foregikk både på innsiden og utsiden av Awacs-hangaren på Ørland flystasjon. Bla deg gjennom bildeserien øverst i saken!

– Gratulerer med dagen!



Kongen, som etter grunnloven er øverstkommanderende i alle Forsvarets grener, hadde for første gang på mange år tatt på seg uniformen til Luftforsvaret, av naturlige årsaker. Fredag var også 73-årsdagen til Luftforsvaret.

Mer om flyet: Dette bør du vite om F-35

Hjelmen til F-35-pilotene koster mer enn fire millioner kroner. Slik fungerer den:

På vegne av NATO brukte generalsekretær Jens Stoltenberg anledningen til å takke Norge og Ørlandet spesielt.

– Gratulerer med dagen! Dette er en stor dag for NATO, for Norge og for Ørlandet, sa han fra podiet.

En halvtime i forveien forklarte han sin glede overfor et samlet pressekorps:

– Vi må huske at det var vanskelig å bestemme kjøpet av F-35, men det var heller ikke enkelt å velge Ørlandet som hovedbase for kampflyene. Det var strid helt frem til avstemningen i Stortinget. Jeg husker jeg traff mennesker som var veldig mot nye kampfly, men for kampflybase på Ørlandet. Nå tror jeg alle ser at det var en riktig beslutning, sier NATO-sjefen, som selv var i regjering da valget falt på F-35 i 2008.



Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune takket Stoltenberg for de varme ordene under sin tale.

– Denne økningen i folketall vil gi oss vekst i arbeidsplasser og næringsliv. Det er fristende på en sånn dag å si at vårt slagord er Ørland kommune, klar for F-35, sier han.

Flere investeringer: Sjekk ut Heimevernets nye stridskjøretøy

Slik ser det ut når et F-16-fly simulerer nærkamp med F-35:

Også Norges ferske forsvarsminister Frank Bakke-Jensen uttrykte sin glede over å se norske F-35-fly på norsk jord.

– Nå er hele Forsvaret klare til å brette opp ermene for å få integrert de nye kapasitetene vi får med F-35 – for å bygge fremtidens forsvar, sa statsråden.

Forsvarer prisen

Forsvaret anslår at selve anskaffelsen koster 81 milliarder 2018-kroner. Levetidskostnadene er beregnet til over 270 milliarder, inkludert anskaffelseskostnaden.

Kritiske røster frykter at den største investeringen i Fastlands-Norge noensinne vil føre til sulteforing av Hæren og Heimevernet.

FLYSHOW: Også statsminister Erna Solberg (H) måtte frem med telefonen for å dokumentere den historiske seremonien. Hun brukte mye tid sammen med Jens Stoltenberg fredag. Foto: Ole Martin Wold , VG

Stoltenberg minner imidlertid om at Norge totalt sett bruker «vesentlig mindre» på forsvar nå enn i alle tiårene etter krigen – og trekker fram en gammel NATO-kjepphest, på spørsmål fra NTB:

– Norge bruker fortsatt mindre enn 2 prosent av nasjonalproduktet på forsvar, mens det Norge og alle andre NATO-land har vedtatt, er at man skal bruke minst 2 prosent. Det koster ikke mer enn noen få måneders oljepengebruk å kjøpe alle 52 flyene.

F-16 skal fases ut fra 2019, og samme år overtar F-35 de første operative oppgavene fra dagens norske kampfly. Målet er å utstyre F35-fly med våpen innen 2019, og da skal flyene være delvis kampklare.

Får kritikk: Vedlikehold av F-35 legges til Italia

De vil samtidig ta over det NATO-oppdraget Quick Reaction Alert (QRA), som går ut på at to fly til enhver tid skal stå klare til å komme på vingene i løpet av 15 minutter.

Først i 2025 skal de nye flyene være fullt ut operative med hele våpenarsenalet.