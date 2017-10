Støre: Setter en fot i døren for Andøya

Ap vil ha forsikringer fra regjeringen om at forutsetningene for å flytte basen for Forsvarets overvåkningsfly fra Andøya til Evenes, står ved lag.

VG skrev torsdag kveld at Ap dropper Andøya, men det er ikke dekkende, ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Vi står ved det vi avtalte med regjeringen i Forsvarets langtidsplan, om flytting av basen når de nye overvåkningsflyene kommer. Men vi har også satt en fot i døren. Forsvarsministeren må svare Stortinget om forutsetningene for flyttingen virkelig står ved lag, slik de ble presentert høsten 2016, sier Støre til VG.

Vil ha fram tall



Den forsikringen vil Ap ha fra den nye forsvarsministeren Frank Bakke Jensen (H):

– I neste uke fremmer vi et representantforslag i Stortinget hvor vi ber regjeringen komme til Stortinget med en oppdatert gjennomgang av tallgrunnlaget for samlingen på Evenes. Det gjør vi etter uttalelser fra Avinor, sterke bekymringer lokalt og også fra forsvarsmiljøet.

– Vi vil ha forsikringer om at tallgrunnlaget holder. Om det er vesentlige endringer, må Stortinget vurdere saken. Det har vi understreket helt siden langtidsplanen ble vedtatt. Det er fortsatt et stort engasjement i Nordland om denne saken, sier Støre. Han viser til at det også skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring våren 2018.

Forsvarsmøte uten Høyre og Frp

Fredag morgen møttes lederne i de fem opposisjonspartiene Ap, Sp, SV, Venstre og KrF for å diskutere felles opptreden overfor regjeringen, nå når Stortinget går i gang med forhandlinger om landmaktplanen for Hæren og HV.

– Vi er enige om å snakke sammen igjen. Vi er enige om flere punkter både om HV og Hæren. Det er et flertall i Stortinget som vil ha en sterkere landmakt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Regjeringspartiene har ikke flertall i Stortinget. Derfor må de snakke med oss, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Helikopter-strid



De fem partiene har et felles ønske om det skal stå noen helikoptre igjen på Bardufoss, mens regjeringen vil flytte de fleste til Rygge og skrote resten.

Hærens sjef, Odin Johannessen, sa til VG i september at han ville beholde helikoptre i nord om Hæren fikk større økonomiske rammer.

Også tidligere forsvarstopper som forsvarssjef Harald Sunde og tidligere E-sjef Kjell Grandhagen har advart mot å flytte helikoptrene fra Nord-Norge.

Mer HV



Partiene som møttes fredag formiddag har ulikt syn på størrelsen på Heimevernets fremtidige størrelse, men alle har uttrykt at Heimevernet må bli bedre utstyrt enn i dag.

Ap åpner for at regjeringen må finne mer penger til forsvar allerede i 2018:

– Spørsmålet om helikoptre både i nord og sør, kan få konsekvenser for økonomien, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Venstre nølte



Venstre, som sonderer med Høyre og Frp om mulig deltagelse i regjeringen, nølte lenge med om de skulle delta på opposisjonens møte. Men til slutt kom både Venstre-nestleder Ola Elvestuen og Abid Raja, som er Venstres mann i utenriks- og forsvarskomiteen.

– Vi kommer ikke til å stemme ned hele landmaktplanen, men forsøker å få gjennomslag for våre syn. Det aller beste for landet hadde vært om alle partiene på Stortinget, også regjeringspartiene, hadde klart å komme til enighet. Men det gjenstår å se, sa Abid Raja etter møtet.

Anniken Huitfeldt (Ap) er valgt til saksordfører for landmaktplanen, som Stortinget skal behandle ferdig før jul. Hun sier at hun om kort tid vil snakke med alle partiene i komiteen.