Starter forsvars-forhandlinger uten regjeringspartiene

Opposisjonspartiene på Stortinget stikker nå hodene sammen for å se om de kan bli enige om et nytt forsvarsforlik, med eller uten Høyre og Frp.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at han har fått ja fra Ap, SV, KrF og Venstre om et felles møte om Forsvarets langtidsplan og landmaktplanen på Stortinget kommende fredag.

Sammen har de fem partiene flertall på Stortinget.

– Ut fra hva partiene har sagt om å styrke Forsvaret ut over planen som regjeringen la fram om Hæren og Heimevernet, så ønsker vi å se om vi kan få til noe sammen. Målet er jo et et bredt forsvarspolitisk forlik. Og om Høyre og Frp også ønsker å være med etter hvert, så er det bare en fordel, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Enige om helikopter



Spørsmålet om Bell-helikoptrene skal flyttes fra Nord-Norge, vil være et sentralt spørsmål. Her er opposisjonspartiene langt på vei enige allerede. Dermed kan regjeringen tape forslaget om å flytte hele helikopterskvadronen fra Bardufoss i nord til Rygge i sør.

– Det ser ut som om flertallet vil at Hæren i nord skal beholde noen helikopter, sier Vedum.

– Flere av oss ønsker også et noe større Heimevern enn det Regjeringen foreslår, legger han til.

Advarte mot fatale konsekvenser



Onsdag formiddag sa Hårek Elvenes (H) til VG at Aps forslag om å beholde noen helikopter i nord, kan få fatale konsekvenser. Michael Tetzschner (H) har kalt forslaget for «amatørskap».

– De bruker ualminnelig harde ord, og det virker ikke som om Høyre er særlig interessert i å forlike seg med Stortinget. Men vi hører på sterke fagmilitære anbefalinger, sier Vedum.

Han viser til uttalelser fra Hærens sjef, Odin Johannessen, som sa til VG i september at han ville beholde helikoptre i nord om Hæren fikk større økonomiske rammer.

Også tidligere forsvarstopper som forsvarssjef Harald Sunde og tidligere E-sjef Kjell Grandhagen har advart mot å flytte helikoptrene fra Nord-Norge.

Ap er med



Anniken Huitfeldt (Ap), som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomite, bekrefter at Ap går i samtaler med opposisjonen om Forsvarets fremtid:

– Ja, vi deler syn på noen vesentlige punkter i spørsmålet om landmaktens fremtid, Derfor er det greit å kunne sette seg ned og snakke sammen, og jeg merker meg at regjeringen ikke har flertall for å flytte alle helikoptrene, sier hun.

– Men målet er er bredest mulig flertall, også med regjeringspartiene, presiserer hun.

Men Huitfeldt stiller spørsmål ved regjeringspartienes vilje til å komme Stortinget i møte i helikopter-saken:

– Høyres folk har brukt uttrykk som amatørskap og nypopulisme om vårt syn. Det er oppsiktsvekkende ordbruk fra et regjeringsparti som bør ha som mål å skape bredest mulig enighet i forsvarspolitikken, og uttrykk jeg absolutt ikke er vant til å høre i diskusjoner om norsk sikkerhetspolitikk, sier Huitfeldt.

