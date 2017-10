Søreide forsvarer nedprioritering av helikoptre for Hæren

Stortingsflertallet vender tommelen ned for regjeringens forslag om ikke å kjøpe egne helikoptre til Hæren, men forsvarsministeren har fortsatt tro på flertall.

– Vi har fulgt de fagmilitære rådene. Jeg var forberedt på at det kunne komme reaksjoner, men samtidig er jeg veldig trygg på at vi skal få til en god dialog med partiene på Stortinget, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

I landmaktproposisjonen som Søreide la fram fredag, prioriteres nye stridsvogner, artilleri og luftvern på bekostning av egne transporthelikoptre for Hæren. Det satte fyr på en samlet opposisjon.

Bakgrunn: Slik blir den nye hæren

Ikke flertall

Reaksjonene varierte fra KrF-leder Knut Arild Hareides «beklagelig» til SV-leder Audun Lysbakkens «svært kritisk».

– Det er ikke flertall i Stortinget for dette, fastslår Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt, som også er leder av utenriks- og forsvarskomiteen.

Hun kritiserer også regjeringen for avtalebrudd fordi proposisjonen ikke inneholder en beregning av hva det vil koste å beholde dagens helikoptre på Bardufoss.

VG-leder: Nødvendig og klokt om ny landmakt

Søreide sier at luftforsvarets transporthelikoptre som har bistått Hæren, skal prioriteres til spesialstyrkene for å gi dem økt operativ evne og økt mobilitet.

Alt i alt handler det om en prioritering innenfor den totale økonomiske rammen:

– Dette er i tråd med de fagmilitære vurderingene. Kjøp av egne helikoptre til Hæren ville gått på bekostning av andre anskaffelser som skal gi Hæren den kampkraften vi trenger, sier forsvarsministeren til NTB.

Les også: Ap: Regjeringen bryter helikopter-avtale

HV-omkamp

Arbeiderpartiet har gått langt i å antyde at også de samlede økonomiske rammene blir tema når Stortinget skal trekke opp linjene for Hæren og HV for de neste 15–20 årene.

– Forsvarsforliket vi inngikk med regjeringspartiene i forrige periode gjelder to tredjedeler av Forsvaret. Landmaktproposisjonen må vurderes på selvstendig grunnlag, både når det gjelder prioriteringer og rammer, sa Huitfeldt til NTB tidligere denne uken.

Fredag slo hun fast at «Ap har ikke giftet seg med antall HV-soldater» – etter at både Venstre, KrF, Senterpartiet og SV har tatt kraftig til orde for å reversere reduksjonen til 38.000 HV-soldater.

Les hele saken: Her garanterer Sp at de vil kreve 17 milliarder mer til Forsvaret

Stortingets oppdrag

– Det får stå for Arbeiderpartiets regning. Vi har forholdt oss til oppdraget fra Stortinget. Langtidsplanen for Forsvaret, som Ap var med på, sier at vi skulle utvikle et konsept for landmakten innenfor de økonomiske rammene som var lagt, sier Søreide til NTB.

Hun understreker at det totalt legges opp til å bruke 180 milliarder kroner på Hæren og Heimevernet fram til 2034.

– Det er betydelige ressurser som fellesskapet stiller til rådighet, sier Søreide.

Les mer her: Slik var landmaktplanen i juni