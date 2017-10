Søreide bekrefter: Kjøper nytt artilleri

Regjeringens satsing på Telemark Bataljon, kan gå ut over Forsvarets ønske om om flere soldater i Finnmark. Men nå avklarer forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun vil kjøpe nytt artilleri til Hæren.

Dagen før Søreide skal presentere fremtidsplanen for Hæren og Heimevernet, landmaktutredningen, bekrefter hun overfor VG at Hæren skal få byttet ut sine 24 artillerivogner, som nærmer seg 50 år gamle:

– Vi setter i gang anskaffelsen av nytt rør-artilleri så rakt som mulig. Det er noe Hæren virkelig trenger, uavhengig av hvilket konsept som blir valgt for fremtidens landmakt, sier forsvarsministeren til VG.

– Så snart vi har valgt leverandør, vil gi komme til Stortinget med en egen sak senere i høst, legger Søreide til.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) legger fram regjeringens landmakt-plan fredag.

Ny hær og HV



Fredag skal regjeringen endelig legge fram sitt forslag til fornyelse av Hæren og Heimevernet, mer enn ett år etter at Forsvarets langtidsplan ble avklart.

VG har fått bekreftet fra flere kilder med kjennskap til planens innhold, at den i stor grad bygger på forslaget som brigader Aril Brandvik presenterte før sommerferien.

Ett hovedgrepet i Forsvarets eget forslag var å flytte tyngdepunktet i Hæren stående styrker nordover, og å styrke Hæren med en større andel vernepliktige soldater med opptil 16 måneders førstegangstjeneste.

Men uken før valget bekreftet statsminister Erna Solberg (H) overfor VG at regjeringen ikke ville følge utredernes forslag om å halvere Telemark Bataljon på Rena:

– Telemark Bataljon er den viktigste styrken vi har i Norge, sa Solberg.

Kutter i Finnmark



Ettersom regjeringen ikke vil øke rammen i den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret, må det kuttes andre steder.

Ifølge VGs opplysninger kommer dette kuttet i stor grad i den planlagte nye hæravdelingen i Porsanger i Finnmark. Landmaktutredernes ønske om en ny bataljon ligger an til å bli redusert til en mindre styrke i regjeringens endelige forslag.

Finnmark får dermed både et nytt jegerkompani i Sør-Varanger og en ny stående avdeling i Porsanger, med langtrekkende presisjonsvåpen. Samtidig vil Hæren og HVs ressurser i Finnmark bli samordnet under en felles ledelse.

Regjeringen vil trolig videreføre størrelsen på Heimevernet slik de avklarte med Aps støtte i forsvarsforliket, med 38.000 soldater. Nedleggelsen av Sjøheimevernet ligger også an til å bli opprettholdt.

2. bataljon blir rekruttskole



I Troms vil regjeringen trolig opprettholde panserbataljonen med støttesystemer, basert på vernepliktige soldater i førstegangstjeneste, men det er uklart om og når avdelingen kan få nye stidsvogner. Artilleribataljonen opprettholdes også og får etter hvert 24 nye artillerivogner med større rekkevidde.

Dagens 2.bataljon på Skjold blir Hærens fremtidige rekruttskole, men vil også være en mobiliserbar avdeling på kort varsel, trolig ett til to døgn. Planen er å hente tilbake vernepliktige som er ferdig med førstegangstjenesten, men som er på kontrakt med kort reaksjonstid etter Forsvarets behov.

Helikopter-bråk



I DRAGKAMP: Regjeringen har tidligere gått inn for å flytte alle Bell-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge. Det er det ikke flertall for i Stortinget, ifølge Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum , NTB scanpix

Selv om Ap sto sammen med Frp og Høyre om Forsvarets langtidsplan i fjor, sier Anniken Huitfeldt (Ap) til VG at partiet ikke har noen forpliktelser overfor regjeringen om å støtte landmaktplanen.

Det er knyttet stor politisk spenning til fremtiden for Forsvarets Bell-helikoptre i nord. Regjeringen har tidligere bestemt at Hæren ikke skal ha egne helikoptre i nord når noen av dem flyttes til Rygge for spesialstyrkene.

– Dersom regjeringen opprettholder planen om å disse helikoptrene, så har de ikke flertall for det i Stortinget. Flertallet vil tvert imot beholde en helikopter-ressurs for Hæren i Nord-Norge, sier Huitfeldt, som er Aps forsvarspolitiske talskvinne til VG.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vil ikke kommentere noen deler av landmaktplanen før pressekonferansen fredag.

Kjøper e-våpen



Forsvaret er blant budsjettvinnerne i regjeringens forslag til 2018-budsjett, og får nærmere tre milliarder kroner ekstra.

Der varsler regjeringen også at de vil kjøpe nye «våpensystemer» til elektronisk krigføring for 550 millioner kroner etter 2021.

– Hensikten er å forstyrre en motstanders evne til å kommunisere, men også kunne forstyrre og avlede presisjonsvåpen som er avhengige av elektronisk styring, sier Ine Eriksen Søreide til VG.

De årene har Cyberforsvaret fått store ressurser over forsvarsbudsjettet. Søreide sier at Norge må henge med på en rivende utvikling av nye former for krigføring i cyber-domenet.