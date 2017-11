Slår tilbake mot uttalelser om kvinner i Forsvaret

Tidligere mottager av Forsvarets likestillingspris, Patricia Benedicte Flakstad, er dypt uenig i påstanden om at kvinner i Forsvarets spisse ende svekker Norges stridsevne.

– At vi vil ha flere kvinner i Forsvarets spisse ende er helt ok, men da må vi også akseptere at stridsevnen faller, skrev Harald Høiback på Forsvarets forum på tirsdag.

Uttalelsen vakte oppsikt, og flere har stilt seg kritiske til påstanden. Blant dem er tidligere vinner av Forsvarets likestillingspris, Patricia Benedicte Flakstad.

Flakstad er kommandørkaptein i forsvarsstaben, og har tidligere jobbet som komitéleder i NATO. Hun mener påstanden fra Høiback er rent tøv.

– Jeg er helt uenig, og det baserer jeg på tilbakemeldinger fra menn og kvinner i Forsvaret. Utifra den kunnskapen jeg har angående fysiske krav, øving og trening før man sendes i operasjoner, kan jeg ikke skjønne at det stemmer, forteller hun til VG.

–Ser ikke hele bildet



I innlegget til Høiback trekker han frem de biologiske forskjellene mellom menn og kvinner som en viktig faktor. Han sammenligner krigssituasjoner med idrett og skriver blant annet at «ingen foreslår å erstatte Petter Northug med Marit Bjørgen på herrelaget i staffet».

VEKKER OPPSIKT: Oberstløytnant ved Forsvarets høyskole, Harald Høiback, hevder flere kvinner i forsvaret vil svekke Norges krigsevne. Foto: , FORSVARETS FORUM

Flakstad er enig i at de fysiske forutsetningene er forskjellige for kvinner og menn, men mener at dette kun er ett av flere viktige momenter.

– Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at det er fysiske forskjeller på kvinner og menn, men det er bare ett element av flere viktige. I en krigssituasjon er det minst like viktig å ha situasjonsforståelse, besluttningsevne, god kommunikasjon og evne til å utnytte kompetansen i laget.

Hun trekker også særlig frem samarbeidsevne som et viktig krav.

– Krigssituasjoner er komplekse, det spiller på teamwork. Det er ikke noe «one man show».

–Synsing uten belegg



Da VG snakket med brigadesjef for Brigade Nord, Eldar Berli, slo han fast at kvinner ikke svekker Norges stridsevne. Flakstad sier hun har mye større tillit til Berli enn hun har til Høiback hva gjelder uttalelser om temaet.

– Jeg støtter Eldar Berli fullt ut. Hans uttalelser i denne saken har en helt annen tyngde som operativ sjef enn en som sitter på kontoret og forsker.

Hun understreker at Høiback er en anerkjent forsker, men at uttalelsene ikke er basert på forskning.

– Jeg har stor respekt for forskningen hans, men her kan jeg ikke se at det er snakk om noe annet enn synsing, slår hun fast.

Patricia Benedicte Flakstad understreker at hun uttaler seg som privatperson