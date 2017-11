Sjekker mer Siemens-smøring

Forsvaret skal undersøke om ansatte som har godkjent «underlige» konsulenthonorarer, er smurt av Siemens.

Tirsdag kom et internt utvalg med sin rapport om forholdene mellom Siemens og Forsvaret. Konklusjonen er at Siemens ikke skal tilbakebetale mer enn de drøyt 75 millioner kronene selskapet allerede har godtatt å betale for tidligere overfakturering.

Men i rapporten har det etter det VG erfarer, kommet frem forhold Forsvaret skal granske nærmere.

I Forsvarets avtaler med leverandører fremgår at konsulenter skal honoreres etter fire prisnivåer, avhengig av hvem som utfører tjenestene.

Men i tilfellet Siemens er VG kjent med at det aller meste av tjenestene er fakturert og utbetalt på de to høyeste nivåene.

Det innebærer at tjenestene har kostet Forsvaret langt mer enn normalt. Det vanlige er at det meste av konsulenthonorering skjer på lavere nivåer.

Nå skal Forsvaret undersøke om faktureringen, som overfor VG omtales som «underlig», har sammenheng med smørekulturen som har herjet forholdet mellom Forsvaret og leverandører som Siemens de siste årene.

Opprullingen av uregelmessigheter startet da VG avdekket at Siemens Business Services hadde overfakturert Forsvaret for mellom 40 og 50 millioner kroner gjennom programmet FIS Basis.