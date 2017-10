Sersjant Hågen Skattum (21) omkom i sprengningsulykke i Troms

Skattum mistet livet i en sprengningsulykke på Mauken skytefelt i Troms fredag. Nå er bruken av mineryddingsutstyret stanset.

I alt tre personer var involvert i ulykken, som skjedde under et sprengningskurs på skytefeltet i nærheten av militærleiren Skjold fredag ettermiddag. Det ble først meldt at en person var kritisk skadet.

Senere bekreftet talsmann for Hæren, oberstløytnant Ole Johan Skogmo, til VG at personen omkom i ulykken.

Den avdøde er 21 år gamle Hågen Skattum fra Voss. Han var sersjant i sitt første år i Hæren, skriver Forsvaret i en pressemelding.

De pårørende er varslet.

– Dette er en dypt tragisk hendelse, og våre tanker går nå til de pårørende og hans medsoldater i Ingeniørbataljonen på Skjold, sier hærsjef Odin Johannessen.

De to andre som var involvert i ulykken, var vernepliktige soldater. De kom fysisk uskadet fra hendelsen.

Ulykken skjedde rundt klokken 17.30 fredag. Alle de involverte var i Forsvarets ingeniørbataljon. Under en pressekonferanse på Akershus festning

lørdag formiddag forteller Johannesen at det var om lag 20 soldater til stede da ulykken skjedde.

– Det er snakk om en sprengningsulykke med et bærbart mineryddingssystem, sier Skogmo.

TRAGISK HENDELSE: Sjef for Hæren, generalmajor Odin Johannesen, beskriver sprengningsulykken hvor en soldat omkom som tragisk. Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen , VG

Forsvarets havarikommisjon, politiet og militærpolitiet etterforsker nå saken.

– Vi har stanset all bruk av dette utstyret frem til politi og granskingskommisjon har avsluttet sine undersøkelser, sier Johannessen, som legger til at deres oppgave nå er å ivareta de pårørende og mannens medsoldater.

Utstyret som ble brukt er i bruk på Skjold og Rena, opplyser Johannessen.



– Vi har ingen formening om hva som skjedde. Granskingskommisjonen lander på Bardufoss i dette øyeblikk og vil starte sitt arbeid, sier han lørdag formiddag.

Alle Forsvarets leirer flagger lørdag på halv stang.