Oberstløytnant Harald Høiback mener vi må være forsiktige med å senke kravene for at kvinner skal komme inn i Forsvaret.

Oberstløytnant ved Forsvarets Høyskole, Harald Høiback, skriver i en kronikk på Forsvarets forum at flere kvinner i Forsvarets «spisse ende», gjør at Norges stridsevne faller.

– Åpenbare biologiske grunner



Det var NRK som først omtalte saken.

– Hvis det blir for mange kvinner i stillinger for fysisk kapasitet er viktig, så vil vi se at stridsevnen faller, sier Høiback til VG.

Han understreker at dette ikke betyr at han er imot at kvinner deltar i Forsvaret.

– Jeg er på ingen måte mot kvinner i Forsvaret. Kvinner er minst like gode som menn i mange ting, for eksempel skyting. Men når det gjelder å for eksempel bære tungt, eller å løpe, så vil de fleste selekterte og trente menn være bedre enn selekterte og trente kvinner, det ser vi av helt åpenbare biologiske grunner, sier Høiback.

Han er mest opptatt av at man ikke senker kravene for kvinner i Forsvaret, selv om man ønsker å øke kvinneandelen.

– Kvinner må være gode nok



– Må man senke kravene for å få inn flere kvinner i Forsvaret, så er jeg skeptisk. Kvinner skal være hjertelig velkomne, men da må de være gode nok, sier han.

Han understreker dessuten at dette i hovedsak dreier seg om Forsvarets spisse ende, altså Forsvarets spesialkommando og marinejegerne, der man faktisk er ute i krigen.

– Det er mange kvinner i støttefunksjoner og i de andre miljøene, men ikke i de skarpeste avdelingene. Det er fordi de ikke har det samme fysiske forutsetningene som gutter har.

Høiback frykter også at vi lar den politiske verdien av å ha kvinner i Forsvaret overgå et biologisk faktum.

– Hvis den politiske verdien av å få inn flest mulig jenter, gjør at kvaliteten synker, er det noe jeg er mot, sier han til VG.