Lander nå! Fem spørsmål og svar om F-35 i Norge

Nå lander tre kampfly av typen F-35 på Ørlandet i Sør-Trøndelag. Her er det du må vite om merkedagen.

- Nå er dagen her. Jeg er spent og vi gleder oss veldig, sier oberst Sigurd Fongen, som er tidligere F-16-flyver, til VG.

Etter utfordringer med forsinkelser, tekniske feil og kostnadsendringer er det nemlig duket for nye F35- fly på norsk jord.

Hva skjer i dag?

Klokken 6.35 tok de tre kampflyene av fra Fort Worth i Texas, der produsenten Lockheed Martin har sin base. Ganske nøyaktig klokken 15.50 er de ventet å lande på Ørlandet, der de blir stående i noen dager før de formelt kan overleveres til Forsvaret.

- Pilotene er nok klare for å få satt hjulene på bakken, så mange timer i cockpit i flyet gjør at du blir både stiv og støl, sier oberst Fongen, som selv aldri har tilbragt så mange timer i luften.

Fredag 10. november blir det arrangert en seremoni der Norges nye forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er blant deltagerne. Også Kong Harald er ventet å delta på arrangementet.

Når blir flyene operative?

Siden Morten «Dolby» Hancke ble første nordmann til å fly et F-35 i desember 2015, har norske piloter trent med sitt nye kampfly på Luke Air Force Base i Arizona i nesten to år.

Når de første norske flyene nå kommer til Norge, er det lagt opp til en ny toårsperiode med trening og testen før flyene blir operative fra 2019.

Da tar F-35 over NATO-oppdraget QRA (quick reaction alert), som innebærer at to fly til enhver til skal stå klare til å være på vingene i løpet av 15 minutter dersom det blir nødvendig.

Fra 2019 og frem til 2025 vil F-35-flyene gradvis ta over oppgavene som F-16 har i dag.

Når får Norge resten av flyene?

Etter planen skal Forsvaret totalt ha 52 F-35-fly. Fire av dem vil bli værende på Luke Air Force Base i Arizona, der alle norske kampflygere skal utdannes fra 2019. Fordi F-35 er så dyre som de er, får ikke Forsvaret øve med amerikanske fly slik som de fikk med F-16.

De resterende 48 flyene kommer i grupper på tre og tre, med levering hvert halvår. Dette er altså den første leveringen fra Lockheed Martin, og siste levering er ventet i 2024.

Hva er hovedforskjellene fra F-16?

Toppene i Forsvaret har flere ganger svart at F-35 ikke er en utvikling av F-16, men en helt ny måte å tenke kampfly på. Den mest synlige forskjellen er likevel at våpensystemene til F-35 ligger på innsiden av flyet, ikke på utsiden.

Hva skal Norge med F-35?

Forsvaret mener dette er rollene F-35 skal fylle:

• Avskrekke enhver fiende.

• Sikre kontroll på norsk luftrom.

• Skaffe situasjonsoversikt og takle høyintensiv strid.

• Støtte egne og allierte sjø- og landstyrker.

• Kunne delta i internasjonale operasjoner med allierte.