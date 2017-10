Interne dokumenter: «Kun tilfeldigheter» gjorde at norske soldater overlevde ulykke

I mars gikk en av Forsvarets stridsvogner gjennom isen. Det var bare flaks at ingen mistet livet, ifølge interne forsvarsdokumenter.

Det var i 11-tiden 10. mars at en pansret kampvogn av typen CV90 fra Telemark bataljon gikk gjennom isen på et vann på Sennalandet. Dramaet utspant seg under øvelsen Joint Viking i Finmark.

Da ulykken skjedde, opplyste Forsvaret at personellet i vognen var uskadet og ivaretatt.

– Vi har fått bekreftet at det var tre mann om bord og at det har gått bra med dem, opplyste major og pressekontakter Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter til VG.

Nå viser det seg altså at det var tilfeldigheter som reddet livene til de tre norske soldatene, ifølge dokumenter som VG har fått tilgang til.

- En alvorlig hendelse

I juli kontaktet nemlig oberstløytnant Atle Melum ved Forsvarets operative hovedkvarter Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell og Hæren angående angående ulykken for å hente inn kommentarer til en undersøkelsesrapport.

I dokumentet slås det fast at «kun tilfeldigheter gjorde at ingen ble skadd eller omkom».

OMFATTENDE ØVELSE: Joint Viking 2017 var en nasjonal øvelse der hovedmålene var å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge. Omkring ​​​8000​ soldater deltok på øvelsen, blant dem 700 soldater fra USA og Storbritannia. Foto: Fredrik Ringnes , Forsvaret

Videre skriver oberstløytnant Melum at hendelsen ble vurdert som alvorlig av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen. Det ble derfor besluttet å gjennomføre en undersøkelse, og en kommisjon ble nedsatt.

– Det er en alvorlig hendelse, og en av grunnene til at vi satte ned en kommisjon, er at marginene som gjorde at dette gikk bra, er mindre enn det vi er komfortable med. Vi ønsker å finne ut på en ordentlig måte hvordan vi kan unngå at det skjer igjen, sier pressekontakt Brynjar Stordal.

Slike kommisjoner blir nedsatt på grunn av tap av materiell, personellskade eller fare for personellskade, opplyser han.

Rapporten er nå på intern høring. En offentlig sluttrapport vil komme ut i løpet av høsten.

– Vi ser frem til å få den endelige rapporten på plass. Den vil så bredt som mulig inneholde alle mulige sikkerhetsproblemer og eventuelle tiltak som må bli iverksatt, sier Stordal.

Ny lov

I november trer en ny lov i kraft. Den skal forbedre sikkerheten i Forsvaret.

Formålet er å profesjonalisere og modernisere arbeidet med undersøkelser av ulykker, blant annet ved å opprette en fast og uavhengig myndighet med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser som skjer i Forsvaret.

– Den nye loven skal sikre forutsetningen om en åpen rapporteringskultur. Det innføres et sett virkemidler som skal sikre at undersøkelsesmyndigheten får tilgang til mest mulig informasjon om det som har skjedd, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Hun var forsvarsminister da loven ble til.

PÅ BESØK: Daværende forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) var på besøk og observerte Joint Viking-øvelsen. Foto: Sturla M. Kolding , Forsvaret

Hun understreker at Forsvaret driver med risikofylte aktiviteter, og at det derfor er viktig å legge vekt på sikkerhet og forbedring av den. Det innebærer å lære av ulykker, men også tilfeller der det kunne gått galt, ifølge statsråden. Hun peker på at det av denne årsaken allerede er et regelverk for undersøkelser av ulykker og hendelser.

– Gjennom det nye regelverket vil man legge til rette for bedre undersøkelser som gir grunnlag for økt erfaringslæring for den videre forebyggingen av ulykker, og dermed sørge for en kontinuerlig forbedring av sikkerheten i Forsvaret - et område det legges stor vekt på, sier Søreide.

Da hun fremdeles var forsvarsminister, ville ikke Søreide kommentere ulykken.

Flere ulykker

Joint Viking 2017, øvelsen hvor ulykken skjedde, er en nasjonaløvelse der hovedmålet er å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge. Omkring 8000 soldater deltok på øvelsen.

På øvelsen var det flere ulykker, noe det pleier å være på større militære øvelser. Uhellet med isen var det syvende under årets Joint Viking 2017.

Siden 2014 har det vært 98 trafikkovertredelser og uhell i de største militære øvelsene under Forsvarets operative hovedkvarter, skrev NRK da øvelsen fant sted. Da hadde det i tillegg vært frem trafikkulykker og én dødsulykke.