Institutt: Uferdig forsvarsrapport ble redigert og lekket

I fjor ble en uferdig forskningsrapport om Heimevernet delt av nettstedet Aldrimer.no. Nå sier Forsvarets Forskningsinstitutt at den ble endret på.

En hemmeligholdt forskningsrapport slår fast at Heimevernet trenger 14.000 soldater mer enn regjeringen legger opp til og Forsvarsdepartementet har utsatt rapporten. Dette rapporterte nettstedet Aldrimer.no i juli 2017. Nettstedet delte også den tilsynelatende ferdige rapporten.

Rapporten fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) ble beskrevet som «i hovedsak allerede ferdigstilt» og med konklusjoner som er «politisk sprengstoff». Stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete (Sp) og Ola Elvestuen (V) reagerte begge kraftig på innholdet og krevde offentliggjøring.

Husker du? Forsvaret etterforsker lekkasje

FFI gikk hardt ut mot lekkasjen, og omtalte dokumentet som et falsum.

– Uferdig arbeid ble tatt ut av sammenheng, sa direktør John-Mikal Størdal.

Rapporten var bestilt av Heimevernets sjef, men ble utsatt i juni 2017.

Slik trener Heimevernet:

Ny forklaring

Nå kommer nye detaljer frem om saken. Kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer forteller i et intervju med VG hva som har skjedd med rapporten.

– Det vi kan fastslå er at dokumentene som er publisert og sirkulert bredt, ikke er identiske med det graderte utkastet til FFI-rapport som forelå 1. juni 2017. Det var da HV-strukturstudien ble vedtatt utsatt til etter at Landmaktutredningen var behandlet i Stortinget, og FFIs videre arbeid med rapportutkastet ble stoppet, sier hun.

REDIGERT: Hammer forteller at rapporten har blitt endret på. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Aldrimer.no har opplyst at det har tilgang til en gradert og en ugradert utgave av dokumentene.

Les også: Slår ring rundt Heimevernet

– Noen, vi vet ikke hvem, har fått tak i det graderte utkastet, redigert det og lekket det. Når og hvem som har bidratt til en avgradering vet vi heller ikke, sier Hammer.

FFI har ikke ferdigstilt eller publisert en ugradert versjon av rapportutkastet, sier Hammer.

Det ville ha innebåret en ferdigstillelse og godkjenning av rapporten, som ingen ved instituttet har godkjent.

– Hva det er som er redigert og hvordan ønsker vi ikke å gå inn på, sier Hammer.

Dette er status for Landmaktutredningen:

Undersøkte

FFIs sikkerhetsenhet har undersøkt hvordan lekkasjen skjedde.

– I en av hovedkonklusjonene i undersøkelsesrapporten heter det blant annet at: «Vi kan ikke dokumentere eller bevise hvem som har lekket rapportutkastet». Det kommer også frem at et stort antall FFI-ansatte og personer i Forsvaret har hatt tilgang til det graderte utkastet, sier Hammer.

Sjekk disse: Her er Heimevernets nye stridskjøretøy

Det er ikke funnet bevis for at ansatte ved FFI bevisst eller ubevisst har lekket informasjon. Saken har ikke blitt politianmeldt.

– Nei, sier kommunikasjonssjefen på spørsmål om FFI vet noe om motivet til de som lekket.

Aldrimer.no har tidligere fått kritikk for sin dekning. E-tjenestens sjef Morten Haga Lunde mente i fjor høst at en sak fra nettstedet var direkte feil.

Stormark: Fake news-teknikker

Aldrimer-redaktør Kjetil Stormark svarer slik på e-post:

REDAKTØR: Stormark er sjef for Aldrimer.no. Her fra tiden i VG. Foto: Espen Braata , VG

– Jeg registrerer at FFI viderefører sin ukloke dementitaktikk der man lar seg inspirere av Trumps fake news-teknikker fra USA. Dersom vi skal holde oss til fakta, var det bare små, begrensede og graderte innholdselementer som ble fjernet fra FFIs rapportutkast før den ble distribuert videre, uvisst i hvilket omfang, skriver han.

– Hvordan vet du at det er gjort små forandringer og hva som er gradert og ugradert?

– Aldrimer.no sitter med både den graderte og ugraderte versjonen av rapportutkastet. Således har vi kunnet sammenlikne hva som mangler i den ugraderte opp mot den graderte versjonen. I den graderte rapporten er det dessuten svært tydelig merket hva som er gradert informasjon og hva som ikke er det.

– Den som gjorde dette virker å ha vært en varsler i Forsvaret som var såpass lojal at vedkommende ikke ønsket å medvirke til spredning av gradert informasjon, men som likevel opplevde det som viktig at offentligheten fikk kunnskap om at Forsvarsdepartementet hadde stanset midlertidig en FFI-rapport som kunne ha utfordret regjeringens forsvarspolitikk i valgkampen, legger han til.

Aldrimer.no valgte å ikke gjengi de fleste graderte deler med ett unntak, ifølge Stormark:

– Og det var at rapporten konkluderte med at Heimevernet trenger et sted mellom 14.000 og 18.000 flere soldater enn det regjeringen hadde lagt til grunn, noe vi oppfattet som den viktigste nyheten.