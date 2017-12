I en tale på den amerikanske basen på Værnes skal USAs marinesjef uttalt at amerikanske marinesoldater må være kampklare – Han tar for sterkt i, mener forsker.

– Jeg håper at jeg tar feil, men det er en krig i vente. Dere er i en kamp her, en informasjonskamp, en politisk kamp, med deres tilstedeværelse.

Det sa den amerikanske marinesjefen general Robert Neller til soldatene på den amerikanske basen på Værnes, som han besøkte på sin årlige juleturne, ifølge det amerikanske nyhetsnettstedet military.com.

– Dette var et internt, alliert møte og det er ikke naturlig at Forsvaret kommenterer dette, skriver pressetalsperson Frank Sølvsberg i Forsvarsdepartementet til VG.

Forsker: – Han overdriver

I talen skal Neller ha understreket til marinesoldatene at de må være kampklare til enhver tid, og at han så for seg at det er en «big-ass» kamp i vente, skriver det amerikanske nyhetsnettstedet.

– Bare husk hvorfor dere er her (...) Akkurat som dere følger med, så følger de med. Vi har 300 marinesoldater her; vi kan gå fra 300 til 3000 over natta, skal han ha sagt.

John Kristen Skogan, som forsker på nasjonalt sikkerhet og forsvar i NUPI, mener marinesjefen overdriver når han snakker om en overhengende fare for konfrontasjon.

– Han tar alt for sterkt i, sier han.

Samtidig understreker han at man ikke kan legge for stor vekt på hva en høytstående amerikansk militæroffiser sier i en pep-tale til sine soldater.

– Hadde dette kommet fra en høytstående amerikansk politiker ville det vært dramatisk.

AMERIKANSKE SOLDATER: Disse er noen av de 300 soldatene som har fått trene på Værnes. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Mener man ikke må overvurdere krigsfare

– Når vi snakker om fare for krig, så tror jeg faren for det er større på den andre siden av det eurasiske kontinentet. Men man skal heller ikke overvurdere den faren.

Skogan tror det Neller hadde behov for, var å begrunne overfor soldatene hvorfor de er tilstede på Værnes.

– Det at amerikanske marinesoldater tidvis er tilstede på Værnes det betyr at det ligger et element av økt avskrekking om man på russisk side skulle vurdere aksjoner mot Norge.

Dette gjør de på Værnes

Den norske regjeringen har inngått en avtale med USA om at inntil 330 marinesoldater fra USA kan drive det de kaller rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017.

De amerikanske marinestyrkene på Værnes har snakket åpent om å gjøre den norske militærleiren til sin europeiske hovedbase.

Det har hele tiden være presisert fra norsk side at dette ikke var en permanent stasjonering, og det ble i sommer besluttet å tillate amerikanske soldater å øve og trene på Værnes i nok et år

Russland: Forlenget amerikansk nærvær på Værnes kan øke spenningen

Siden januar har marinekorpset deltatt i flere øvelser med norske og allierte styrker, blant annet den store vinterøvelsen «Joint Viking» i Troms og Finnmark i mars.

