Her er Heimevernets nye stridskjøretøy

Heimevernet i Trøndelag og Nord-Norge får 60 multikjøretøy av samme type som Forsvarets spesialstyrker (FSK) lenge har brukt i utenlandstjeneste.

– Dette er en dramatisk økning av min kapasitet. Vi var ikke i nærheten av å ha denne ildkraften tidligere, sier Tom Rune Raabye, sjef for Heimevernet.

Kjøretøyene av typen Mercedes 290 Multi III er gamle feltvogner, sivilt kalt Mercedes-Benz Geländewagen, bygget om til stridskjøretøy.

Sjekk gårsdagens landing: Dette bør du vite om våre ferske F-35

Konseptet ble først tatt i bruk i 2001 da Forsvaret så behov for noe mer enn en alminnelig feltvogn til FSKs operasjoner i utlandet, men dette er første gang Heimevernet får kjøretøyet som i Forsvaret kalles «MB Multi».

– For oss står sto valget mellom null og dette, så det må regnes som en formidabel styrking av Heimevernet. Når kjøretøyene er gode nok for FSK i Afghanistan, er de selvsagt gode nok for oss, sier Raabye.

Taus om valget

De første eksemplarene av feltvognen Mercedes-Benz Geländewagen kom til Forsvaret for over 30 år siden. Slik ser de ut opprinnelig:

FÅR NY DRAKT: Mercedes-Benz Geländewagen har vært Forsvarets feltvogner siden 1980-tallet. Foto: Forsvaret

– Det er snakk om veldig gamle kjøretøy?

– Det er ikke noe problem. Det er gode kjøretøyer som har fått sterkere motor og bedre understell, så vi er veldig fornøyde med å få dem, sier Raabye.

Dramatisk nedgang: Hvert femte nøkkelobjekt står uten plan for beskyttelse

Mens 30 av kjøretøyene allerede er overlevert til Heimevernet, vil den resterende halvparten leveres om et drøyt år, ifølge heimevernssjefen.

Alle kjøretøyene fordeles på heimevernsdistriktene 12, 14 og 16, altså Trøndelag og hele Nord-Norge.

– Hva skyldes det?

– Jeg kan ikke gå inn i detaljene på det valget, men disse distriktene er jo i kjerneområdene for alliert mottak, og det skal kjøretøyene brukes aktivt til, sier Raabye.

Testet av Claymore

Under øvelsen «Høst» i begynnelsen av oktober fikk innsatsstyrken Claymore, tilhørende Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16, for første gang prøve sine nye kjøretøy.

SPLITTER NYE: Heimevernets nye stridskjøretøy er bygget om med små justeringer tilpasset deres bruk. Foto: Mikkel Strøm , Forsvaret

Orlogskaptein Cato Bye Johansen, sjef for innsatsstyrken, kjenner allerede kjøretøyene fra sin tid som marinejeger.

– Det er helt klart bra for Heimevernet å få tildelt Multi. Det gir oss en kraftig økt operativ effekt, mobilitet og slagkraft, sier Johansen.

Sett denne? Forsvaret skylder millioner til HV-soldater

Han kan ikke gi detaljer om marinejegerkommandoens bruk av multikjøretøyet, men sier han sitter igjen med gode erfaringer.

– Kjøretøyet har god fremkommelighet og god rekkevidde. Fordi dette er en mobil våpenplattform, mener jeg feltkjøretøyene blir nyttig i veldig mange av oppdragsporteføljene til Heimevernet.

Heimevernet testet kjøretøyet for aller første gang under Cold Response-øvelsen i 2016, en øvelse som kostet mer enn 300 millioner kroner. Se den voldsomme øvelsen her:

Kjøretøyene kan utstyres med fastmontert maskingevær (MG3/Minimi) og mitraljøse (12,7 mm), samt røykutskytingsanlegg og holder for 84 mm rekylfri kanon.