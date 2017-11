Hard kritikk mot PST-henleggelse

Politiets sikkerhetstjeneste henla i juni en anmeldelse fra Forsvarsdepartementet av en lekkasje til Dagens Næringsliv. Det syntes departementsråd Arne Røksund lite om.

I et brev VG har fått tilgang til, sendt til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 29. august, kommer departementsråd Arne Røksund i Forsvarsdepartementet med hard kritikk mot avgjørelsen om å henlegge departementets anmeldelse av en lekkasje til Dagens Næringsliv.

Forsvarsdepartementet anmeldte i april lekkasjen av dokumenter til avisen, etter at den publiserte artikler om kritikk fra Riksrevisjonen mot Forsvaret. Dokumentet var ment for offentliggjøring, men ble stemplet som konfidensielt av departementet.

Saken ble henlagt 26. juni.

Bekymret for konsekvensene

«Etter FDs (Forsvarsdepartementet, journ.anm.) syn er det uheldig at saken henlegges med henvisning til at det ikke foreligger «rimelig grunn» til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold. Dette svekker respekten for sikkerhetslovens bestemmelser om gradering av informasjon som må beskyttes av sikkerhetsmessige grunner», skriver Røksund i brevet.

En slik svekkelse av respekten for sikkerhetsgraderinger kan kunne bidra til en uthuling av taushetsplikten, mener han.

«Vi er i tillegg bekymret for at henleggelsen gir et signal utad om at brudd på sikkerhetsloven ikke er alvorlig og derfor ikke vil bli etterforsket. Dette medfører at det tilnærmelsesvis er risikofritt å lekke graderte dokumenter», skriver Røksund.

Departementsråden er statsrådens nærmeste medarbeider og rådgiver. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var forsvarsminister da departementet ba PST etterforske saken.

VAR FORSVARSMINISTER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide satt i sjefsstolen i departementet da lekkasjen ble anmeldt. Foto: Frode Hansen , VG

Vil fortsatt anmelde

Røksund avslutter brevet med å fremheve viktigheten av at lekkasjer av sikkerhetsgradert informasjon blir etterforsket «av allmennpreventive hensyn».

Derfor vil departementet også i fremtiden anmelde eventuelle lekkasjer av sikkerhetsgradert informasjon, opplyser Røksund i brevet.

Forsvarsdepartementet har ingen ytterligere kommentar, men viser til innholdet i brevet.

PST: Vanskelig å etterforske

– Vi er kjent med FDs merknader til PSTs begrunnelse for at anmeldelsen er henlagt. Vi registrerer at FD ikke har klaget henleggelsen inn til høyere påtalemyndighet, noe som ville vært den naturlige fremgangsmåte dersom de mente avgjørelsen var uriktig, sier avdelingsdirektør for etterforsknings- og påtaleavdelingen Beate Gangås i PST.

Muligheten til å oppklare saken var meget begrenset, forteller hun. Dette var blant annet fordi flere hadde tilgang til dokumentene i Riksrevisjonen, departementer og i Kontroll- og kommisjonskomiteen på Stortinget.

Det var heller ingen opplysninger i anmeldelsen om mistenkte eller hvordan DN fikk informasjonen.

– Henleggelsen kan på ingen måte tas til inntekt for en generell holdning om at sikkerhetsbrudd ikke tas på tilstrekkelig alvor av PST, sier Gangås, og legger til at bevisste lekkasjer til mediene er spesielt vanskelige å etterforske.

– Kan bli et demokratisk problem



Sjefredaktør Amund Djuve avgjorde at DN skulle publisere dokumentene tidligere i år. Han reagerer på brevet fra Røksund.

– Det er forstemmende at Forsvarsdepartementet fremdeles vil at politiet skal etterforske pressens kilder. I denne saken var det snakk om en rapport strippet for detaljer slik at den skulle kunne offentliggjøres. Alle bortsett fra ledelsen i departementet som rammes av kritikken, har konkludert med at den ikke representerer noen sikkerhetsrisiko. Det kan bli et demokratisk problem hvis departementet bruker sikkerhetsloven for å stanse relevant kritikk av seg selv, kritikk som i utgangspunktet er utformet slik at den skal kunne offentliggjøres, skriver han i en e-post til VG.

