Hæren sparket majoren som ble dømt for legemsfornærmelse mot sine egne barn. Men oppsigelsen er ugyldig, har Høyesterett bestemt.

Dette kommer frem i en dom fra Høyesterett 22. desember.

Grunnen til avskjedigelsen var at offiseren var dømt for legemsfornærmelser mot sine to sønner i 2014, og ble straffet med 90 dagers betinget fengsel. Dette skjedde under en turbulent tid for familien og majoren har i dag har et godt forhold til sønnene, ifølge dommen.

Nå har Høyesterett tilkjent han en erstatning på 932.000 kroner, like under en million.

Ikke alvorlige nok

«Forholdene han var dømt for var situasjonsbestemte og ikke så alvorlige at de kunne føre til avskjed», står det i dommen.

Høyesterett bestemte seg for at vurderingen om uverdighet måtte ta utgangspunkt i den konkrete stillingen han hadde på avskjedstidspunktet, i tillegg til graden og grenen i Forsvaret.

Majoren hadde en saksbehandlerstilling uten ledelsesansvar, i tillegg til lang og plettfri tjeneste. Hele hans yrkesaktive liv har vært i militæret, i til sammen 28 år.

Ingen invendinger

«Ingen har noen gang hatt innvendinger mot hans generelle atferd på jobb eller hans konkrete arbeidsutførelse. Han er ikke refset eller gitt annen militær disiplinærreaksjon. Han har i alle år fått gode tjenesteuttalelser», står det i dommen.

Forsvarssjefens råd i tilsettings- og disponeringssaker bestemte i 2014 å avskjedige majoren, noe som ble klaget videre til departementet.

Departementet opprettholdt vedtaket og mente at dommen gjorde at han hadde «vist seg uverdig til sin stilling som offiser i Hæren og stabsofisser ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter».

Tingretten besluttet i 2016 at majorens avskjedigelse var ugyldig, at han skulle få erstatning, feriepenger og sakskostnader. Departementet anket saken til lagmannsretten, hvor staten ble frifunnet.

Nå har altså Høyesterett kommet med det endelige utfallet.