Forsvaret brøt egne regler - mener soldater ble satt i livsfare

Under militærøvelsen Joint Viking 2017 plasserte norske soldater en vogn så nær en høyspentledning at de satte seg selv i livsfare, ifølge energimontør.

I mars i år møtte energimontør Raymond Amundsen og en kollega norske soldater som holdt på med militærøvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark. Amundsen og kollegene var ute på jobb ikke så langt fra Lakselv.

Soldatene satt i en av Forsvarets kampvogner, like under en høyspentlinje.

En kollega av Amundsen hastet bort for å advare om den alvorlige faren soldatene befant seg i. Det var små marginer som gjorde at det hele gikk bra.

– Hvis antennen deres hadde vært litt nærmere høyspentlinja ville det gått ut over dem som satte i kjøretøyet, eller den som sto og sveivet opp antenna. Mest sannsynlig hadde det vært det siste den personen gjorde, sier Amundsen.

SÅ NÆRME: Soldatene skulle vært 20 meter unna ledningen, men var i stedet like ved. Foto: Raymond Amundsen

– Jeg vil si at det var en nær døden-opplevelse uten at de var klare over det. En halvmeter eller 70 centimeter nærmere, så hadde det vært slutt, legger han til.

Brudd på sikkerhetsbestemmelsene

Major og pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Brynjar Stordal, forteller til VG at regelverket til Forsvaret krever 20 meter avstand mellom sambandsinstallasjon og høyspentledninger.

Med andre ord var soldatene langt nærmere høyspentledningen enn de skulle ha vært.

– Ut fra det vi kan se på bildene har det skjedd et brudd på sikkerhetsbestemmelsene våre, skriver Stordal i en e-post.

Han opplyser om at FOH nå tar kontakt med den involverte avdelingen for å få klarhet i hva som har skjedd, og om det eventuelt er behov for presiseringer av sikkerhetsbestemmelser eller ytterligere opplæring til for å hindre personellskader.

– Vi vil berømme energimontøren som tok kontakt i saken, og gjorde våre mannskaper oppmerksom på situasjonen, sier han.

Amundsen fikk ikke inntrykk av at advarselen ble tatt seriøst.

– Det virket ikke helt som de skjønte alvoret. Det var ikke noen som gjorde antydning for å komme ut av vogna for å se på det, sier han.

Flere ulykker

VG skrev søndag at det bare var tilfeldigheter som gjorde at tre andre norske soldater ikke mistet livet da en CV90-vogn gikk gjennom isen i Finmark 10. mars. Dette kom frem i interne forsvarsdokumenter VG har fått tilgang til.

I dokumentet slås det fast at «kun tilfeldigheter gjorde at ingen ble skadd eller omkom».

Joint Viking 2017, øvelsen hvor ulykken skjedde, er en nasjonaløvelse der hovedmålet er å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge. Omkring 8000 soldater deltok på øvelsen.

På øvelsen var det flere ulykker, noe det pleier å være på større militære øvelser. Uhellet med isen var det syvende under årets Joint Viking 2017. Nå viser det seg altså at det fort kunne ha vært enda en ulykke.

I november trer en ny lov i kraft. Den skal forbedre sikkerheten i Forsvaret.

Formålet er å profesjonalisere og modernisere arbeidet med undersøkelser av ulykker, blant annet ved å opprette en fast og uavhengig myndighet med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser som skjer i Forsvaret.