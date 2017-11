Med F-35 stasjonert på Ørlandet, kan vi vente oss ny kunnskap om de avanserte kampflyene, mener Jeff Babione.

– Vi vil få en haug av viktig operasjonelle data om flyets væremåte i de krevende klimaforholdene i nordområdene, sier Babione entusiastisk fra et konferanserom på Hotel Continental i Oslo.

Den høyreiste amerikaneren styrer hele F-35-programmet til verdens største våpenprodusent Lockheed Martin. Denne uken er han i Norge for å overvære overrekkelsen av de tre første F-35-flyene på norsk jord.

Celebert selskap

Statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), NATO-sjef Jens Stoltenberg og Kong Harald er blant de øvrige ventede deltakerne under seremonien på Ørland flystasjon fredag ettermiddag.

– Jeg gleder meg enormt til seremonien, ikke fordi jeg liker kjølig regn og vind, men fordi det er stort for oss å se at vårt arbeid bidrar til at andre land kan trygge sine grenser og sikre sin suverenitet, sier Babione.

Flyene overrekkes Forsvaret etter en rutinemessig sjekk som har pågått i en snau uke. Allerede på torsdag i forrige uke landet flyene på Ørlandet:

Frem til de begynner i operativ tjeneste i 2019, skal F-35-flyene brukes til trening i norske forhold. Det er første gang man vil få mengdedata om kampflyene i isete forhold.

– Data vi får fra de dyktige norske pilotene, er helt uvurderlig for oss, ettersom de vil være først ut til å bruke flyene på fulltid i disse forholdene, sier Lockheed Martin-toppen.



– Er dere trygge på at flyene fungerer like godt her som i Arizona?

– Ja, absolutt. Vi har tatt flyet ned til -40 fahrenheit (40 minusgrader) i et rom der det er satt i en modus helt lik som når det er i luften. Etter gjentatte tester har vi ennå ikke sett noen problemer. Nå er vi også i gang med testingen på isete, korte rullebaner i Alaska, som har forhold som ligner de norske.

Særnorsk tilbehør

Som eneste nasjon med F-35, ifølge Lockheed Martin, har Norge utstyrt sine fly med en bremseskjerm, såkalt «drag chute». Disse brukes nettopp for å sikre en trygg landing på korte rullebaner belagt med is.

TESTING: Her lander et F-35-fly ved hjelp av «drag chute», en bremseskjerm som er særlig viktig i nordiske forhold. Bildet er tatt på Edwards Air Force Base i California. Foto: Lockheed Martin Photo

Forsvaret har allerede brukt disse bremseskjermene gjennom mange år på sine F-16-fly, og Babione spår en smertefri overgang til F-35.

– Det norske luftforsvaret vil bruke bremseskjermene på daglig basis, og den endelige testingen vil finne sted i USA.

Hjelmen til F-35-pilotene koster mer enn fire millioner kroner. Slik fungerer den:

Etter planen skal Forsvaret totalt ha 52 F-35-fly. Fire av dem vil bli værende på Luke Air Force Base i Arizona, der alle norske kampflygere skal utdannes fra 2019. Delvis fordi F-35 er så dyre som de er, får ikke Forsvaret øve med amerikanske fly slik som de fikk med F-16.

De resterende 48 flyene kommer i grupper på tre og tre, med levering hvert halvår. Dette er altså den første leveringen fra Lockheed Martin, og siste levering er ventet i 2024.

– Da jeg gikk på verkstedet i forrige uke, passert jeg faktisk et par fly som skal leveres til Norge neste år. De ser veldig fine ut, så enn så lenge går alt etter planen, sier han.