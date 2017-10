EU-rådgiver om Trump: – Kanskje vi trengte ham

VICTORIA TERRASSE (VG) Nathalie Tocci, spesialrådgiveren til EUs utenriksjef, takker Donald Trump og brexit-avstemningen for at EUs forsvarssatsing blomstrer.

Hva har krisene i Libya, Jemen og Ukrania til felles med valgene av president Emmanuel Macron i Frankrike, Donald Trump i USA, og brexit-avstemningen?

De har alle banet vei for satsing på økt, europeisk forsvarssamarbeid, skal vi tro forfatter og akademiker Nathalie Tocci, som er spesialrådgiveren til EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

EUs nye forsvarssamarbeid Tre forkortelser oppsummerer hovedelementene i forslagene EUs medlemsland diskuterer: * MPCC er navnet på EUs nye hovedkvarter for militære treningsoppdrag. EUs medlemsland har nå vedtatt at dette hovedkvarteret skal opprettes. MPCC skal overta ledelsen av operasjoner i Den sentralafrikanske republikk, Mali og Somalia der EU gir råd og opplæring til lokale styrker. * PESCO er EUs forkortelse for «permanent strukturert samarbeid». PESCO er et system der grupper av medlemsland som ønsker det, skal kunne gå sammen om et styrket militært samarbeid. Dette skal skje på frivillig basis. * CARD vil si koordinering av nasjonale budsjetter og investeringer på forsvarsfeltet. Det er også meningen at CARD skal sikre penger til forskning. (NTB)

VG møtte henne forrige uke sammen med nyslått europaminister Marit Berger Røsland (H) hos Utenriksdepartementent.

– Brexit skapte en ny dynamikk. I Europa har vi hatt en oppfatning av at Storbritannia har vært en brems for et europeisk forsvar, og at hvis du løfter den bremsen, løser ting seg. Jeg tror personlig ikke at det er sånn det er i realiteten, men i blant teller oppfatninger mer. Og så har vi Trump. Under Obama ble budskapet om at Europa må bruke mer på forsvar framsatt høflig. Det har ikke skjedd under Trump. Kanskje vi trengte at han sa det mindre høflig for å ta poenget, sier Tocci til VG.

Bakgrunn: Trumps tordentale til NATO-lederne: Dere skylder oss masse penger

Skepsis fra tredjeland



I juni i år ble EUs ledere enige om å gå videre med PESCO, et samarbeid der flere av de mest ambisiøse EU-landene skal samarbeide om forsvar. Initiativet har vært omdiskutert blant annet av frykt for EU-land skal bevege seg bort fra NATO-samarbeidet.

Tocci diskuterte betydningen av denne utviklingen med Røsland, som ble annonsert som ny europaminister fredag forrige uke.

EU-FORISK: Nathalie Tocci har troen på økt europeisk forsvarssamarbeid, men understreker at det fortsatt er motkrefter inne i bildet. Foto: FRODE HANSEN, VG

– Vi følger denne utviklingen tett, og generelt sett støtter vi at EU tar mer ansvar for egen felles sikkerhet. NATO er også positive til det som skjer i EU, fordi det kan styrke Europas samlede forsvarskapasiteter, sier Røsland, som tidligere var statssekretær i Utenriksdepartementet.

I kjøvannet av brexit-avstemningen har EU meislet ut en strategi for hvordan framtiden skal se ut når Storbritannia går ut av unionen. I strategien inngår blant annet økt militært samarbeid.

Les også: Navarsete tviler på at Norge når NATO-målet

Tocci trekker fram at i en tid med økt usikkerhet, har den europeiske befolkningen i større grad ønsket ideen om økt forsvarssamarbeid velkommen.

Dette er en utvikling som ifølge henne er slående, ettersom vi er i en tid med økende euroskepsis.

– Jeg tror befolkningen i Europa skjønner bedre enn lederne at vi er veldig små. De skjønner at når alt kommer til alt, er det når vi handler sammen at vi kan beskytte våre felles interesser, slår hun fast.

Få med deg: Lavrov til VG: – Lurer man på hvem som ruster opp i nord, må man snakke med NATO

Vil unngå parallelle strukturer



Røsland understreker imidlertid at det er viktig for Norge at en slik utvikling ikke fører til at det oppstår strukturer parallelt med NATO-samarbeidet.

– Det er viktig for oss å følge hvordan økt europeisk forsvarssamarbeid påvirker tredjeland. I tillegg er det et interessant spørsmål hvordan det påvirker tredjeland som oss at Storbritannia går ut av EU og om det åpner nye samarbeidsmodeller, sier Røsland.

Tocci ser på sin side ingen tydelige utfordringer for NATO-landene som ikke er medlem av EU.

– Det er like mye i Norges interesse som i NATOs at europeere blir mer våkne og seriøse når det kommer til sikkerhet og forsvar. Jeg er sikker på at Norge finner sin plass, sier Tocci.

EU DA: Nykronet europaminister Marit Berge Røsland (H) støtter at EU satser mer på forsvar, men påpeker at Norge vil unngå forsvarsstrukturer som er parallelle til NATO-samarbeidet. Foto: frode hansen, vg

Må ikke ta ressurser fra NATO



Røsland trekker fram at det er viktig for Norge som ikke EU-land å følge nøye med på utviklingen innen forsvarsfeltet i EU.

– Vi har lenge samarbeidet med EU om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Nå ser vi et mer ambisiøst EU på dette feltet. Etter hvert som vi ser hvor ambisiøs utviklingen blir, bestemmer vi oss for hva vi skal delta i og hva vi ikke skal delta i, sier hun.

Hun legger samtidig vekt på at forsvarssatsing i EU ikke bør ta fra ressurser som burde vært brukt til NATO.

Videre understreker Røsland at NATO og EU har ulike roller og at bare NATO kan fylle rollen som forsvarsallianse bør NATO forbli den primære forsvarsalliansen, men legger til:

– NATO er positivt innstilt til EUs globale strategi, og samarbeidet ser ut til å gå bra. Det at NATO og EU samarbeider på forsvarsfeltet, kan bidra til å øke forsvarsevnen i Europa, snarere enn at det blir noen konkurranse, sier hun.