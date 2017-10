Ap: Dropper Andøya og ønsker nytt forsvarsforlik

I valgkampens sluttfase åpnet Ap for å beholde Andøya som flybase. Nå er det ikke aktuelt lenger, bekrefter partileder Jonas Gahr Støre.

Støre sier at han håper det kan bli et bredt forsvarsforlik i Stortinget i høst, men at regjeringen trolig må finne mer penger til Forsvaret allerede i 2018.

Samtidig avklarer Støre at det likevel ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet å kreve at Andøya opprettholdes som base for maritime overvåkningsfly, slik partiet åpnet for i valgkampen.

Fredag formiddag har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum invitert opposisjonspartiene til å diskutere planen for landmakt som regjeringen la fram i september.

Støre sier han deltar på dette møtet for å kartlegge synet til de andre opposisjonspartiene, og for å sende et tydelig signal til Høyre-folkene som har kalt Ap for amatører og populister i den betente striden om stasjonering av helikoptrene.

Overrasket over Høyre



– Jeg er overrasket over at Høyre kaller opppsisjonen, som de må lage forsvarsforlik med, for populister og amatører. Men vi har stilt de samme spørsmålene om å flytte helikoptere fra Bardufoss til Rygge, som både ledende forsvarseksperter og lokalpolitikere i Troms Høyre har stilt. Høyre har ikke akkurat invitert til samarbeid gjennom disse uttalelsene, derfor takker jeg ja til å møte de andre opposisjonslederne. Men det er ikke et forhandlingsmøte, og Ap føler et spesielt ansvar for Forsvarets langtidsplan fordi vi er forlikspartner med regjeringen om langtidsplanen, sier Støre til VG torsdag ettermiddag.

– Er det aktuelt å reforhandle flytting av flybasen fra Andøya til Evenes, slik blant andre Sp ønsker?

– Det er ikke aktuelt for oss i dag. Vi vil følge nøye med og forsikre oss om at vi er innenfor det vi har vedtatt om økonomi og gjennomføring. Men det krevende valget er tatt. Nå gjelder det å sikre at prosessen er mulig å gjennomføre innen nye overvåkingsfly kommer om noen år, sier Støre.

Her er de enige



– Er det mer enn plassering av helikoptrene som opposisjonen kan bli enige om?

– Det får vi høre på fredag. Men det er et engasjement rundt stridsvogner, og om 2.bataljon på Skjold skal være en stående avdeling eller ha en vernepliktig bemanning. Så er det HV, som er mer enn bare antall soldater. HV trenger også å bli godt utstyrt, sier Støre.

Roer ned



FORSVARSFORLIKET: I november i fjor ble Ap-leder Jonas Gahr Støre, til høyre, og Anniken Huitfeldt enige med Harald T. Nesvik (Frp) og Trond Helleland (H) om Forsvarets langtidsplan. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Både Høyre og Frp forsøker nå å roe ned gemyttene før forhandlingene om landmaktplanen starter i Stortinget om kort tid:

– Vi er veldig klar over at vi har en mindretallsregjering, og den kommer selvsagt ikke til Stortinget med noe diktat. Men vi er tross alt enige med Ap om den økonomiske rammen, og alle forstår at det blir dyrere å dele helikoptre og mannskap på to baser, i stedet for å ha alle ett sted, sier Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, til VG.

– Kan du forstå at Ap reagerer på uttrykk som populister og amatører?

– Jeg har ikke behov for å bruke den typen karakteristikker. Men det er legitimt at regjeringspartiene forsvarer regjeringens forslag til landmakt. Det er en del av vår jobb. Men nå er jobben å sikre et flertall for en god plan for Forsvaret, sier Helleland.

Advarer Ap mot Sp-spill



– Fremskrittspartiet er opptatt av at Forsvarets fremtid ikke blir satt i spill i Stortinget i høst. Jeg håper virkelig at Ap ikke sår noen tvil om at de står ved langtidspanen og forliket fra i fjor høst, sier Hans Andreas Limi, Frps leder i Stortinget, til VG.

– Så Ap er bundet til å bli enige med regjeringspartiene en gang til?

– Ja, vi er jo enige om to tredeler av planen, og vi har avklart en økonomisk ramme for Forsvaret som regjeringspartiene står fast ved. Det jeg frykter nå, er at Ap lar seg rive med av Senterpartiets invitasjon til politisk spill, sier Limi.

Han legger til at det trolig vil være nødvendig å bli enige også med KrF og Venstre, ettersom det er regjeringens budsjettpartnere.

Delt helikopterløsning vil koste



Men Jonas Gahr Støre åpner for at det kan bli et større forsvarsbudsjett allerede neste år, om det blir en avtale med Ap:

– En helikopter-løsning med bemanning både på Rygge og Bardufoss, som det trolig er flertall for i Stortinget, kan ikke skje uten budsjett-konsekvenser i 2018. Vi må sikre økonomiske rammer som holder. Og jeg vil advare sterkt mot at vi vedtar en struktur og samtidig skyver utgiftene foran oss, sier Ap-lederen.

