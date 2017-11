Ap advarer mot ny pengemangel i Forsvaret

Vedtatte anskaffelser til Forsvaret kan bli skjøvet ut i tid etter forsvarsforliket i Stortinget, varsler forsvarminister Frank Bakke-Jensen (H). Nå må han ut på leiemarkedet for å finne helikoptre og stridsvogner til Hæren.

– Vi trenger litt tid til å finne ut hvordan Stortingets vedtak skal følges opp i praksis, sier forsvarsministeren til VG, dagen etter at regjeringspartiene Høyre og Frp ble enige med Ap, Venstre og KrF om et nytt forlik om landmakten.



Les mer her: Forsvarsforlik lover helikopterstøtte

Avtalen mellom partiene sier at det fortsatt skal være helikoptre på Bardufoss, det skal leies inn stridsvogner fra 2019, HV skal forsterkes med 2 000 soldater, og det skal være ett til to kompanier med vernepliktige soldater i 2. bataljon på Skjold.



Underfinansiert



Men avtalen har ingen friske penger til å betale økningen:

– Jeg er urolig for at Forsvarets langtidsplan nå er underfinansiert, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til VG.

–Ap var det eneste av forlikspartiene som ville legge friske penger inn for å finansiere en større struktur. Mandag morgen fikk vi beskjed om at det ikke ville komme mer penger, og da var det høyst usikkert om vi kunne bli med på noe forlik, legger hun til.

– Hvorfor ble Ap likevel med, når du frykter at avtalen ikke er finansiert?

– Nå kan vi i det minste fortelle Hæren at de får en helikopter-løsning, og at de får stridsvogner i 2019 og slipper å vente til tidligst 2025, sier Huitfeldt.

BEKYMRET: Anniken Huitfeldt (Ap), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Ikke mer penger



Frank Bakke-Jensen avviser ikke Huitfeldts uttalelse:

– Det stemmer at den økonomiske rammen for Forsvarets langtidsplan ikke er blitt større. Nå skal vi finne ut hvordan vi skal løse bestillingen fra Stortinget. Det er for tidlig å si hvordan dette skal løses, men det kan bli aktuelt å skyve noen investeringer noe ut i tid. Men det viktigste er at Stortinget bekrefter hovedgrepene: Vi får igjen soldater i Finnmark, vi skal spisse verneplikten slik at noen skal stå i 16 måneder, og Heimevernet skal spisses med nye våpen og utstyr, sier forsvarsministeren.

Forslaget: 16 måneders militærtjeneste

Delt løsning



Avtalen om at det skal være en delt helikopter-løsning mellom Rygge og Bardufoss, betyr at spesialstyrkene på Rena nå får tilgang til Bell-helikoptrene de trenger for å trene på en av styrkens hovedoppgaver: Hurtig innsetting av soldater i urbane områder med stor risiko for å bli angrepet.

Disse operasjonene krever to piloter i helikoptrene, mens transportflyging for Hæren i Nord-Norge i fredstid bare krever en pilot. Flere forsvarstopper har også pekt på medisinsk evakuering som en kritisk oppgave for Hærens helikoptre.

Ifølge Bakke-Jensen er mangel på flygere derfor mer akutt enn mangel på helikoptre:

– Vi må telle opp det vi har og se hva som blir den beste delte løsningen, Men det kan bli aktuelt med en anbudsprosess hvor sivile helikoptre kan leies inn i fredstid, sier Bakke-Jensen.

– Egne helikoptre er å foretrekke, sier Anniken Huitfeldt, som mener at Bakke Jensen også bør sjekke om det er mulig å kjøpe brukte Bell-helikoptre fra andre lands forsvar.

Les også: Vil tvinge regjeringen til å godta helikoptre i nord

Et alternativ som ikke ble seriøst vurdert, var å kjøpe egne helikoptre til spesialstyrkene, slik Sverige nå gjør. Prisen for dette ville vært 4,5 milliarder kroner.

Kan låne tyske stridsvogner



For å få raskere tilgang til moderne stridsvogner til Hæren, er det nå aktuelt å lease nyere stridsvogner.

Ifølge VGs opplysninger kan det være aktuelt å lease stridsvogner fra Tyskland fra 2019, når norske soldater skal tilbake til Litauen og delta i NATOs fremskutte styrke eller «snubletråd» mot Russland i Litauen.

Norge har hatt soldater og stridsvogner i Litauen siden mai i år.

VGs rapport fra de norske styrkene: Løytnant Silje har fingeren på avtrekkeren

– Selv om det snart er desember, så er det ikke sikkert at noen er gavmilde nok til å låne oss stridsvogner uten vilkår, så jeg vil gjerne utrede dette grundigere før jeg har løsningen, sier Frank Bakke-Jensen.

Leie soldater også?



Sp endte på utsiden av forliket, og Liv Signe Navarsete (Sp) har retorisk spurt om Norge kanskje også skal leie de soldatene som flertallet nå vil beholde i 2-bataljon på Skjold, når garnisonen blir lagt om til Brigadens nye rekruttskole.

– Vi er ikke uenige i alle grepene her, men avtalen ble for wishy-washy til at Sp kunne være med på hele forliket, sier Navarsete til VG.

– Hva mener du med det?

– De er enige om at HV skal ha 40 000 soldater. Men er det 2 000 flere enn de 38 000 som regjeringen foreslo? Eller er det 500 færre enn de 40 500 som HV sier de har navn og adresse til nå? Ingen kunne svare sikkert, dermed var risikoen stor for at vi faktisk var med på å krympe Heimevernet, sier Navarsete.