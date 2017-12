Forsvarer ber om prejudisiell observasjon etter Torp-aksjon

Advokaten til 26-åringen som er siktet for falsk forklaring etter politiaksjonen på Torp flyplass, vil be om at mannens tilregnelighet blir undersøkt.

– Hvis vilkårene for straff er til stede, erkjenner han straffskyld. På grunn av omstendighetene har jeg bedt om en prejudisiell observasjon før han tar endelig stilling til det spørsmålet, sier mannens forsvarer, advokat Brynjar Meling, til Sandefjords Blad.

En prejudisiell observasjon er en foreløpig psykologisk undersøkelse som bidrar til å avgjøre om den siktede er tilregnelig eller ikke.

– Det er observasjoner han har gjengitt som ikke stemmer med virkeligheten. Politiet fant grunn til å ta det han forklarte alvorlig, og når det viste seg at det ikke var riktig, ble han siktet, utdyper Meling.

Fredag ettermiddag og kveld var det et stort oppbud av politi på flyplassen. Det ble holdt væpnet vakt ved alle inn- og utgangene, bombegruppen ble tilkalt og det var skarpskyttere på taket av et parkeringshus utenfor. Aksjonen er avsluttet, og politiet er til stede med normal bemanning ved flyplassen.

Mannen, som er norsk statsborger fra Oslo, ble pågrepet fredag kveld. Da hadde han først blitt avhørt som vitne etter å ha blitt hentet av politiet på toget ved Torp stasjon i 15-tiden.

Meling sier at det er noe mannen har forklart som utløste aksjonen. Mannen fikk endret status fra vitne til siktet i løpet av avhør fredag kveld.

– Han er siktet for falsk forklaring og sitter nå i politiets varetekt, skrev politiet i en pressemelding lørdag ettermiddag.

(©NTB)