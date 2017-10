SALTEN TINGRETT (VG) En ung kvinne har forklart at den tiltalte Tysfjord-mannen mente samleie var nødvendig for at han skulle oppnå kontakt med hennes avdøde far.

Tysfjord-saken ** Elleve personer, samtlige lulesamer, har fortalt VG at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland. Dette kom frem i juni 2016. ** VG har kjennskap til ytterligere 47 overgrepshistorier fra Tysfjord. Overgrepene skriver seg fra de siste 30 årene. De færreste av dem er anmeldt. ** I sakene som etterforskes, er det snakk om voldtekter av barn og voksne, seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle overgrep som er begått ved utnytting av stilling eller tillitsforhold. ** En mann i 40-årene ble 6. desember i fjor pågrepet av politiet på Bardufoss. Han er nå tiltalt for fem voldtekter, for seksuell omgang med en person under 16 år og for å ha misbrukt et stillings-, tillits- eller avhengigshetsforhold. ** 25. april 2017 ble en tidligere lensmann i Tysfjord anmeldt for å ha unnlatt å etterforske påståtte overgrep, og saken oversendes til Spesialenheten.

Mannen i 40-årene står i Salten tingrett tiltalt for seksuelle overgrep mot seks kvinner, blant annet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av et tillitsforhold.

Påtalemyndigheten mener blant annet at han skal ha voldtatt en ung kvinne til tross for at hun både verbalt og fysisk forsøkte å motsette seg det som skjedde.

Ifølge kvinnen skal den tiltalte mannen ha fortalt henne at han var sjaman og at han kunne hjelpe henne å komme i kontakt med hennes avdøde far.

– Han sa han var en sjaman og at han kunne helbrede folk og prate med de døde. Jeg trodde på det, har hun forklart i avhør.

Den fornærmede kvinnen har et nedsatt kognitivt funksjonsnivå, og ifølge en legeerklæring som ble lagt frem i retten ligger hun tett på en lettere psyskisk utviklingshemming. Salten tingrett besluttet derfor at hun ikke trenger å avgi forklaring. I stedet har avhørene som er gjort av den unge kvinnen blitt lest opp eller avspilt i retten fredag.

– Jeg var ikke forberedt på hva som skulle skje, han hadde bare sagt at vi skulle prate med pappa, har kvinnen forklart i avhør.

Kvinnen har forklart at tiltalte før den angivelige voldtekten ba henne om å ta av seg smykker og enkelte klesplagg fordi de «blokkerte for kreftene». Da hun senere ble bedt om å legge seg på sengen, skal tiltale ha sagt at det var for «å samle energi», har kvinnen forklart.

– Jeg sa klart ifra at jeg ikke ville, men da mente han at han ikke fikk nok energi. Han spurte om jeg ville ha kontakt med pappa eller ikke, og hvis jeg ville ha det, så måtte jeg gi ham mer energi.

Under det påståtte overgrepet skal tiltalte ifølge kvinnen ha snakket høyt og sagt at han pratet med hennes døde far.

– Han mente at pappa sto og stå på, og sa at han nå var stolt fordi jeg hadde fått en ekte mann, har hun forklart.

– Sa at pappa ville snakke med meg

Etter den første hendelsen, mener påtalemyndigheten at Tysfjord-mannen ved to tilfeller har misbrukt sitt tillitsforhold til kvinnen for å skaffe seg seksuell omgang. Kvinnen har forklart at tiltalte sa at han «måtte ha mer energi».

– Han mente at pappa ville si noe til meg og snakke med meg, men jeg fikk aldri vite noe. Jeg spurte flere ganger, men jeg fikk aldri svar, har hun forklart.

Kvinnen har også forklart av hun var redd for tiltalte, og at hun fryktet at han skulle skade henne fysisk.

Fornærmedes bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik sier til VG at saken har vært tøff for hennes klient, også fordi den først ble henlagt før etterforskningen senere ble gjenopptatt.

– Det har vært tøft for henne, fordi det er vanskelig å huske og fordi hun har noen begrensninger som gjør at det er enda vanskeligere for henne enn for andre, sier bistandadvokaten.

Ifølge Hammervik har tiltalte har vært en venn av hennes klients familie.

– Hun har opplevd ham som en voksen person som hun hadde tillit til. Han har ment at han kunne hjelpe henne med å komme i kontakt med sin avdøde far. Det hadde hun et sterkt og inderlig ønske om, og hun trodde også at det var mulig.

Nekter straffskyld

Tiltalte nekter straffskyld for alle tiltalepunktene. Mannens forsvarer Tarjei Ræder Breivoll sier hans klient erkjenner å ha hatt seksuell omgang med den fornærmede kvinnen, men at han mener det ikke har skjedd noe straffbart.

– Han bestrider ikke at de har hatt sex. Vesensforskjellen mellom fornærmede og tiltaltes forklaring er at han mener dette skjer helt frivillig og at han ikke har utnyttet henne, mens hun mener det motsatte.

FORSVARER: Tarjei Ræder Breivoll er av advokatene til den tiltalte Tysfjord-mannen.

Tiltalte skal forklare seg om de påståtte voldtektene først på mandag.

– Han kommer til å bekrefte at han har hjulpet fornærmede med å komme i kontakt med hennes far, men han mener ikke det har vært noen tilknytning mellom det og det at de har hatt sex, sier Breivoll til VG.

Tysfjord-mannen er også tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske utviklingshemming. Det er en annen ung kvinne som er fornærmet i denne tiltaleposten.

Tidligere denne uken vitnet en eldre kvinne som er fornærmet i saken. Hun forklarte at hun ble seksuelt misbrukt av tiltalte under et hjemmebesøk som kom i stand etter at hun svarte på en annonse som mannen hadde satt inn i avisen. Kvinnen i 80-årene forklart blant annet at tiltalte hadde presentert seg som «sjaman og healer».

Det er satt av to uker til saken, som startet mandag denne uken.