Slik skal barn lære å sette grenser ved seksuelle overgrep

Mandag starter serien «Kroppen min eier jeg» på NRK Super. Den skal lære barn om kropp, seksualitet og grensesetting.

«Hvis treneren til Phil sier: du er verdens beste og snilleste dersom du drar meg i tissen, og ingen har fortalt Phil at det treneren vil faktisk er forbudt for voksne - ja, da er det ikke lett for Phil å vite at han ikke trenger å gjøre det - og at han heller ikke skal gjøre det».

Slik lyder den ene sekvensen der en animert mann blottlegger penisen sin for en liten gutt i en av de fire animasjonsfilmene som skal vises på NRK Super, fra og med 6 til 8 november.

– Hensikten med filmene er å lære barna at de skal si ifra hvis de blir lekt med av voksne på tissen, puppene og rumpen, sier lærer og autorisert seksualunderviser, Stine Kühle-Hansen, som den siste tiden har vært med på å utvikle innholdet i annimasjonsfilmene.

Prosjektet er et samarbeid mellom NRK Super, Redd Barna, og Bivrost film.

– Det er voksnes skyld



Kühle-Hansen håper at animasjonsfilmene også vil bidra til at barn betror seg til andre dersom de skulle bli utsatt for overgrep.

Det tar i gjennomsnitt 17 år før en som blir utsatt for seksuelle overgrep snakker om det med noen andre, ifølge en studie.

Hun legger til at filmene også har til hensikt å lære voksne hvordan de skal snakke med barn om temaet, og at det utelukkende er voksnes skyld dersom barn blir utsatt for seksuelle overgrep.

– Via animasjon og illustrasjon så viser vi at det er voksnes ansvar og voksnes skyld. Det er den voksnes plikt å vite om loven og å følge den - voksne har ikke lov til å leke med barns seksualitet, sier hun.

Tror noen foreldre kan reagere på serien



Maria Røsok, daglig leder i Organisasjonen sex og samfunn, som hjelper skoler med seksualundervisning, tror noen foreldre vil reagere negativt på animasjonsfilmene, blant annet fordi de selv ikke er vant til å snakke om seksualitet.

Hun mener imidlertid at det ikke er grunn nok til å ikke ta opp temaet, blant annet gjennom animasjonsfilmer.

– Det snakkes for lite om, og er ofte et tabubelagt tema, også når barn ikke er involvert. Men det er viktig å kunne prate om dette blant annet for å forebygge uønsked adferd og overgrep. Og filmer som dette kan være en fin inngang til en samtale med barna om dette tema, sier hun.

Episodene er ment fortrinnsvis til 2. og 3. klassinger, men også for dem som er litt yngre eller litt eldre.

Røsok tror barna i denne aldersgruppen er modne nok til å se animasjonsfilmene:

– Ja det tror jeg. Kanskje vil foreldre dessverre reagere mer på denne filmen enn det barna vil gjøre, sier hun.

Bryter mytene



Styrken ved tegnefilmene er at de knekker myten om at det bare er menn som begår seksuelle overgrep, sier Kühle-Hansen.

– Vi har også en kvinnelig overgriper og vi har en ung voksen som overgriper. Man kan ikke se utenpå hvem som begår seksuelle overgrep, forklarer hun.

Filmene har også fokus på at seksuelle overgrep kan skje i tillitsrelasjoner, fordi ofte skjer overgrepet av noen som kjenner barnet, og en som er flink med barn, sier Kühle-Hansen.

– Men kan ikke det føre til at barn mister tillit til andre uten grunn?

– Vi vil nå inn til de barna som er glade i overgriper eller ser at andre er glade i overgriper. Det er virkelighet, at verden er nyansert. Denne aldersgruppen kan trygt lære mer om det.

Temadager

NRK Super setter fokus på overgrep og grenser under årets temadager og vil vise flere produksjoner om tematikken, opplyser Hildri Guliksen sjefsredaktør i NRK Super.

– Dette er noe av det viktigste vi gjør i hele år. Å snakke med barn om seksuelle overgrep gjør barn trygge på at vonde hemmeligheter skal deles, at det er viktig og riktig å si ifra. Denne kunnskapen gir også barn en bedre forståelse av, og respekt for, hverandres grenser, sier hun.

Sammen med serien følger veiledningshefter som skal støtte lærere og andre slik at de kan følge opp temaene i filmene.