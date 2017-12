NHO-Kristin hånd i hånd med Ap-Raymond: Vrak kontantstøtten i Oslo-bydeler

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener kontantstøtten har overlevd seg selv. Hun gir Raymond Johansen (Ap) full støtte i forsøket på å vrake ordningen i bydeler med høy innvandrer-andel.

– Jeg forstår godt fortvilelsen i Oslo. Her har man bydeler med åpenbare problemer med integrering som bør løses, samtidig som staten stadig bruker mer penger på en ordning som holder kvinner borte fra jobb og barna borte fra barnehagen, sier Skogen Lund til VG.

Hun henviser til at det er en langt større andel kontantstøttemottakere blant barn med innvandrerbakgrunn, (rundt 40 prosent) sammenliknet med andre barn der andelen bare er rundt 15 prosent.

NHO presiserer at de ikke har finstudert Arbeiderpartiets forslag i Oslo, men gir likevel full støtte til Arbeiderpartiets initiativ til forsøk.

Neste skritt er å vrake kontantstøtten en gang for alle.

– Jeg håper et flertall på Stortinget snarlig vil samle seg om en plan for å fase ut kontantstøtten. Den kan ikke kuttes fra den ene dagen til den neste, men en plan for utfasing bør på plass så snart som mulig, sier Skogen Lund.

Hun snakker på vegne av store deler av norsk næringsliv.

– Næringslivet ønsker kontantstøtten fjernet fordi kontantstøtten holder kvinner ute av arbeidslivet i en tid hvor vi trenger at så mange som mulig er i jobb. Den er likestillingsfiendtlig. Den hemmer integreringen. Barn som trenger barnehagen mest, blir hjemme på grunn av kontantstøtten. Det er på høy tid å fjerne denne ordningen, poengterer Skogen Lund.

Samstemte eksperter

Hun kan lene seg på en rekke ulike ekspertutvalg som har konkludert på samme måte; kontantstøtten har utspilt sin rolle.

– Hva med småbarnsforeldres valgfrihet, som mange verdsetter?

– Det er viktig med valgfrihet, men valgfrihet på skattebetalernes regning må alltid veies opp mot hva som er i samfunnets totale interesse. Derfor er vi også for en regulert deling av foreldrepermisjon, svarer Skogen Lund.

UNDER PRESS: Geir Jørgen Bekkevold (KrF) opplever at stadig flere vil fjerne KrFs merkesak, kontantstøtten. Foto: Frode Hansen , VG

NHO mener utviklingen går i helt feil retning. I 2017 ble kontantstøttebeløpet økt fra 6 000 til 7 500 kroner i måneden som et resultat av budsjettforliket med Kristelig Folkeparti.

I statsbudsjettet for 2018 er kontantstøtten gjort mer fleksibel, noe som ventelig trekke enda flere brukere inn i ordningen og koste nærmere 100 millioner kroner mer årlig.

KrF digger fortsatt ordningen

KrFs fraksjonsleder Geir Jørgen Bekkevold i Stortingets familiekomité reagerer på at NHO-direktøren etter hans syn fremstiller det som ingenting verdt å ta vare på egne barn mens barna er små.

– Jeg vil også minne om at det er innført gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling i barnehagene flere steder. Men det er en utfordring å informere målgruppene om dette. Folk må bli klar over dette tilbudet, det må gjøres bedre tilgjengelig, for eksempel for en del mødre med innvandrer-bakgrunn, sier Bekkevold.

– Men nær et samstemt korps med forskere og ekspertutvalg fastslår at kontantstøtten bremser integrering?

– Denne voldsomme allergien mot kontantstøtten forundrer meg. Vi har foreslått å kombinere kontantstøtte med språkopplæring. Men dessverre er ingen med oss på dette. Motstanderne må komme over på en løsningsbasert tilnærming der kontantstøtten er der. Det er ikke flertall for å fjerne den, miner KrF-politikeren om.

– Hvor mye prestisje er det blitt for KrF å beholde denne gamle merkesaken?

– Jeg vil ikke kalle det prestisje. Ordningen er så god i seg selv. Å ville fjerne kontantstøtten er en dårlig måte å ivitere til samarbeid med KrF på, svarer Bekkevold.

Horne: En utfordring

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) forsvarer også fortsatt kontantstøtten. Men hun vedgår at den representerer en integrerings-utfordring.

– Jeg er helt enig i at målet er at flere av mødrene som mottar kontantstøtte skal ut i arbeid. Det er en utfordring at noen som har vært i Norge i flere år ofte har dårlig språk og kjennskap til norsk arbeidsliv og samfunn. Kontantstøtten utgjør en integreringsmessig utfordring, sa Horne til VG da Raymond Johansen nok en gang trykket på for å gjenomføre forsøk med null kontantstøtte i Oslo.

Horne holder fortsatt fanen med valgfrihet for familiene høyt.

– Når vi likevel går inn for å beholde kontantstøtten, så er det fordi valgfrihet for familiene er viktig og gir et reelt valg som kan gjøre en familie i stand til å være hjemme mens barna er små, sa Horne som også pekte på at det har vært en nedgang i hvor mange som mottar kontantstøtte det siste året.