Prishopp på taxi-regningen: Legger inn økte bompengetakster

Sjekket innholdet på din siste taxi-kvittering? Da oppdaget du kanskje at bompenge-tillegget er økt i Oslo-området. Og at du betaler bomtillegg selv uten å passere en eneste bom.

Forbrukerrådet har tidligere kritisert taxi-selskapene for å ha et så komplisert prissystem at du skal være mer enn spesielt interessert for å sette deg inn i de ulike takstene.

Ved inngangen til julebordsesongen kan du også merke deg at de fleste taxiselskapene i Oslo og omegn har et eget såkalt Oslopakke 3-tillegg som en del av prisen.

Dette tillegget varierer fra 20 kroner pr. tur (Scandinavian Taxi) til 12 kroner pr. tur (Oslo Taxi), viser en sjekkerunde VG har foretatt i Oslo og Akershus de siste dagene.

Taxi-selskapene har økt bompenge-tillegget med opp til 80 prosent etter etter prisøkningen i bomringen i Oslo 1. oktober.

Bompengetillegg * Oslo Taxi - 12 kroner pr. tur. (tidl. 7 kroner). * Scandinavian Taxi - 20 kroner. * NorgesTaxi - 18 kroner. * Asker og Bærum Taxi - 18 kroner. (tidl. 10 kr.) * Nedre Romerike Taxi - 35 kroner (kun ved passeringer i bomringen). * Follo Taxi - 44 kroner (kun ved passeringer i bomringen.) * Taxi 2 - intet spesifikt tillegg. (Kilder: Taxiselskapene)

Ble pålagt ulike bomtillegg



En taxi-bruker reagerer på følgende pris-eksempel på to taxi-turer han tok i Oslo denne uken.

• En tur med Scandinavian Taxi på to kilometer uten bompasseringer klokken 20 på kvelden hadde en totalpris på 186 kroner, inkludert et bomtillegg på 20 kroner.

• En tur med Oslo Taxi på samme strekning klokken 07 på morgenen uten bompasseringer hadde en totalpris på 136 kroner, inkludert et bomtillegg på 12 kroner.

Både Oslo Taxi, Scandinavian Taxi, Asker og Bærum Taxi og Christiania Taxi tar alle bompengetillegg selv om turene ikke går gjennom en eneste bomstasjon.

OSLOPAKKE 3-TILLEGG: En del av kvitteringen fra taxituren med Scandinavian Taxi i Oslo sentrum.

Fordeler kostnaden på alle



– Vi velger å legge kostnaden på alle turer, uavhengig av om turen går igjennom bomring eller ikke, for å gjøre takstsystemet vårt så lite komplekst som mulig. Vår økning på 5 kroner er basert på prisøkningen på nye bompengesatser. Vi har god oversikt over antallet passeringer til våre biler, og har beregnet at økningen vil utgjøre 5 kroner per tur i gjennomsnitt for hele vår flåte, sier kommunikasjonssjef Maja Høgstad i Oslo Taxi til VG.

– Er det rimelig at taxi-brukere som ikke passerer bom-stasjoner skal betale bom-tillegg?

– Vi har et stort antall bompasseringer som er en betydelig kostnad for våre drosjer. Vi har valgt å fordele dette med dette tillegget, svarer Høgstad som representerer den største taxi-aktøren i Oslo.

Ulik praksis



Follo Taxi, som kjører ut fra Oslos omegnkommuner Oppegård, Vestby, Frogn og Ås, tar 44 kroner i bompenge-tillegg. Men kun på turer der drosjen faktisk passerer bomringen.

– Vi synes ikke det er riktig at passasjerer som skal fra Vestby til Drøbak skal belastes med bomtillegget, sier styreleder Kanapathippillai Navaratnan i Follo Taxi til VG.

På samme måte opererer Nedre Romerike Taxi i Lørenskog/Lillestrøm-området. De har et bomtillegg på 35 kroner, opplyser daglig leder i Taxus Akershus, Tom Romen.

BOMPRISHOPP: Bomtillegget på taxiprisene ble høyere samtidig med at bomprisene i Osloringen økte 1. oktober i år. Inntektene skal finansiere Oslopakke 3 - en rekke vei- og kollektivutbygginger i Oslo og Akershus. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Han er også daglig leder for Asker og Bærum Taxi, som skrudde opp bomtillegget fra 10 kroner til 18 kroner denne høsten. Men der må alle taxi-brukere betale bomtillegg - bompassering eller ikke.

– Har dere noen merinntekt på et bompengetillegg på 18 kroner som alle må betale - uavhengig av bompasseringer?

– Nei. Heller en merutgift med høye bompriser, svarer Tom Romen.

Kjører uten bomtillegg



Blant drosjeselskapene VG har kontaktet, er Taxi 2 er det eneste som ikke opererer med en egen bomavgift.

Daglig leder Ole Christian Fosheim i Taxi 2 opplyser til VG at det er helt opp til hver enkelt drosjeeier hvordan kostnadene ved bompasseringer dekkes inn.

– Mange velger å spesifisere bompasseringene i hvert enkelt tilfelle, eller ta høyde for det i totalprisen, sier Fosheim.

Taxi 2 trenger likevel ikke ligge lavere i taxi-pris enn de andre selskapene selv uten bomavgift. I en pristest fra TV2 hjelper deg i vår, kom Taxi 2 ut som et av de dyreste taxiselskapene.

Forbrukerombudet vier for tiden spesiell oppmerksomhet rettet mot pris-settingen i taxinæringen, ifølge seniorrådgiver Jan Berg.

– Mange har nok ikke vært klar over dette bompenge-tillegget på taxi-prisene. Men det skal opplyses på forhånd om prisene for eksempel i form av skilting på drosjene - eller fremgå av taxiselskapenes hjemmeside, sier Berg.