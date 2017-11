Vurderer å droppe førerkortet i bilen

Snart slipper du kanskje å ha med deg førerkortet i bilen. Samferdselsdepartementet ser i alle fall på denne muligheten.

Det kommer frem i et brev til Vegdirektoratet og politiet i forbindelse med en endring i vegtrafikkloven.

Her vil man gi politiet direkte tilgang til Vegvesenets bilde- og signaturregister. Får de det, kan politiet online også se et bilde av bilføreren når de er ute på kontroll, noe de ikke kan i dag.

Les også: Slik er de nye reglene for førerkortet

– Dette vil gi politiet bedre muligheter for å kontrollere førers identitet og førerrett ute på veien. Da reduserer du behovet for fysiske førerkort i slike kontrollsammenhenger, sier Lasse Lager, avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, til VG.

Har du vært uheldig med førerkortbildet ditt? Send oss ditt bilde her!

Du vil fortsatt få et førerkort til å ta og føle på når du tar lappen, men nå ligger det altså an til at du slipper å punge ut hvis du glemmer det hjemme.

– Selv om førerkortdirektivet forutsetter at det utstedes et fysisk førerkort, kan det vurderes om gjeldende krav til å medbringe førerkort, og gebyr på 500 kroner for manglende medbringelse, da vil være hensiktsmessig, skriver Samferdselsdepartementet.

Utenlandske førerkort

De ber nå Vegdirektoratet vurdere konsekvensene av en mulig endring av reglene. Departementet peker på at man må ta hensyn til politiets interesser og behov og hvordan man skal behandle utenlandske sjåfører, siden man i liten grad kan regne med elektronisk tilgang til opplysninger om utenlandske førerkort.

Fikk du med deg? Pillebruk kan koste deg førerkortet

– Man må se om en slik regelendring bare skal gjelde for norske førerkort. Det må være mulig, men det er en vurdering vi skal gjøre, sier avdelingsdirektør Lager i Samferdselsdepartementet til VG.

Husker du? Her er det nye førerkortet

Også justismyndighetene skal involveres i arbeidet som skal være ferdig innen 1. februar.

– Samferdselsdepartementet har igangsatt et arbeid for å vurdere om plikten til å medbringe førerkortet skal videreføres eller ikke, og politiet vil delta i dette arbeidet, sier Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i politifagavdelingen i Politidirektoratet i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

Les også: Så mye promille gir en liten pille