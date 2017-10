Flymysteriet fra 1977: Første søk ga ikke resultater

Det første ordentlig søket på 40 år etter Olaf Ottersbo og flyet hans, ble forstyrret av dårlige værforhold.

Den 22. mai i 1977 forsvant Olaf Ottersbo sporløst etter at han tok av med sitt privatfly fra Ørland flystasjon. 40 år etter har lokalavisen Fosna-Folket tatt opp saken igjen. De har fulgt den over lang tid og startet torsdag forrige uke søk etter Ottersbo og flyet hans.

Søket, som avisen gjør i samarbeid med ørlandsfirmaet Norsk Havservice, gikk ikke helt etter planen.

– Da vi gjorde første søket, var planen at vi skulle søke gjennom to kvadratkilometer på bunnen. Vi skanner sjøbunnen med ekkolodd og er avhengige av rolig sjø. Vi fulgte med på værmeldingen, men skjønte tidlig at været var dårligere enn antatt, sier redaktør i Fosna-Folket, Alexander Killingberg, til VG.

LETT HER: Dette er det tredimensjonale kartet av bunnen som er skannet med et avansert ekkolodd. Foto: Norsk Havservice

Skal gjenoppta søket

Nå venter de på bedre vær, så søket kan gjennopptas. Forrige ukes søk kan likevel utelukke noen områder.

– Helt inne ved land kan vi si med sikkerhet at det ikke er noe. Vi rakk å søke gjennom et område som er 500 meter langt og 1200 meter bredt, sier Killingberg.

Målet med søket er å en gang for alle finne ut av hva som skjedde med Ottersbo. Lokalavisen har gjennomgått alt av etterforskningsmateriale og laget dokumentar om saken.

Det ble gjort søk i området i 1977, men som følge av mangel på teknologi ble det gjennomført av dykkere.

To sentrale vitner



Søket ble gjennomført i Trondheimsfjorden, utenfor Mølnbukt i Agdenes.

Killingberg forteller at bakgrunnen for at de søker der, er at to vitner har uttalt at de observerte noe fallet i vannet.

– Et sentralt vitne sa i 1977 at hun så noe falle i sjøen utenfor hjemmet sitt. I sommer kom vi også i kontakt med et nytt vitne etter at barnebarnet henvendte seg til oss. Grunnen til at sistnevnte ikke meldte seg selv, er at hun tidligere ikke har blitt trodd, sier han.

Redaktøren tør ikke håpe på noe når søket settes i gang på nytt.

– Realisten i meg sier at det er veldig liten sjanse for at vi finner noe, men optimisten i meg håper og tror, slår Killingberg fast.