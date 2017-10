Regjeringen vil stanse bidrag til redningsoperasjon i Middelhavet

I sitt forslag til statsbudsjett går regjeringen inn for å stanse bidraget til redningsoperasjonen Triton i Middelhavet. SV varsler omkamp og mener forslaget er «kaldt og kynisk».

– Konsekvensen av dette er mer lidelse og død. Forslaget, som stammer fra Frp, er kaldt og kynisk og bryter med en årelang tradisjon om hvordan Norge tar humanitært ansvar, sier stortingsrepresentant for SV og medlem av justiskomiteen, Petter Eide, til VG.

Norge har deltatt i operasjon Triton, som koordineres av EUs grensekontrollbyrå Frontex, siden 2016. Formålet med operasjonen er å drive grensekontroll, bekjempe menneskesmugling og redde mennesker i nød på havet. Ifølge regjeringen er antallet migranter og flyktninger nå så lave at de foreslår å ikke videreføre bidraget til redningsoperasjonen neste år.

– Norge har bidratt i Middelhavet med et større fartøy siden sommeren 2015. Fra neste år har vi valgt å prioritere andre viktige oppgaver, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

– Usolidarisk



VIL SNU STANS: Petter Eide (SV) mener forslaget om å kutte støtten til operasjonen i Middelhavet er «kaldt og kynisk». Foto: SV

Petter Eide stiller seg svært kritisk til regjeringens forslag og varsler at SV vil ta opp saken i Stortinget for å få det omgjort.

Han viser til at sivile handelsskip og lokale fiskebåter i henhold til internasjonale konvensjoner er pålagt å plukke opp mennesker i nød.

– De kan rettsforfølges dersom de ikke plukker opp flyktninger, og de har ikke utrustning til å gjøre jobben, eller samme kapasitet juridisk og helsemessig. Det norske myndigheter gjør når de stanser bidraget, er å dytte jobben over på disse lokale fiskebåtene og sivile handelsskipene, sier han.

– Det er også usolidarisk mot andre Schengen-land som har båter i området, sier Eide.

Amundsen er uenig i Eides påstand og mener ikke at Norge skyver ansvaret fra seg.

– Situasjonen i Middelhavet har vært og er krevende. Norge har bidratt over lang tid, og det er naturlig at disse bidragene rulleres blant ulike land, sier Amundsen og legger til:

– Redning av mennesker i havsnød vil alltid være en forpliktelse for sjøfarende. Selv om Norge avslutter sitt bidrag vil operasjonene i Middelhavet fortsette, og Norge vil fortsatt gi bidrag til Frontex på andre områder.

KREVENDE SITUASJON: Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) mener Norge har bidratt i Middelhavet over lang tid, og at det er naturlig at ansvaret rulleres blant ulike land. Foto: Odin Jæger , VG

Så langt i år har 145.000 flyktninger og migranter ankommet Europa sjøveien over Middelhavet, mens 2776 mennesker har måttet bøte med livet på ferden. Tallene viser en nedgang fra tidligere år.

Regjeringen mener at nedgangen i antallet migranter og flyktninger har ført til at det norske bidrag har vært involvert i færre redningsoppdrag og legger dette til grunn for forslaget om å avslutte pengestøtten til operasjonen ved utgangen av 2017.

Vil bidra ved behov



Senterpartipolitiker og medlem av justiskomiteen, Jenny Klinge, understreker at Norge skal bidra til operasjonen så lenge det er behov.

– Vi forholder oss til det regjeringen sier og legger til grunn at det er korrekt, sier hun.

Klinge trekker frem at de per nå ikke har grunn til å tro noe annet enn at det stemmer.

– Men hvis situasjonen endrer seg, må bidraget på plass igjen, sier hun.

REDDES: Bildet viser en gruppe flyktninger og migranter som blir reddet av en båt i forbindelse med Triton-operasjonen. Foto: AFP PHOTO/GUARDIA COSTIERA/NTB scanpix

Justis- og finanspolitisk talsmann og nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, sier til VG at partiet har oversendt spørsmål til departementet om behovet for redningsarbeid over Middelhavet.

– Slik KrF ser det, må et kutt i vårt bidrag i Middelhavet være klart begrunnet i at det ikke er behov for denne innsatsen lenger. Derfor har vi oversendt spørsmål til departementet, sier han.

Har gått ned

Tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) bekrefter en nedgang i flyktningstrømmen til Europa. I 2014 ankom det 216.000 flyktninger og migranter, mens det i rekordåret 2015 kom litt over en million. I 2016 var tallet 362.000, noe som viser en halvering så langt i 2017, med 145.000 ankomne.

Også antallet drukningsulykker er gått ned. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) mistet 3162 mennesker livet på sjøveien til Europa i 2014, mens det i 2015 gikk 3192 liv tapt. Toppåret for drukningsulykker i Middelhavet var 2016, da 3718 mennesker mistet livet. Til sammenligning har 2776 mennesker omkommet så langt i 2017, noe som også markerer en nedgang i drukningsulykker.

Ifølge en fersk rapport fra Frontex kom det samlet sett 156.000 flyktninger til EU-land i løpet av årets første ni måneder. Det er en nedgang på 64 prosent fra i fjor.

Operasjonene Triton og Poseidon ble startet av EU i 2014 for å støtte EUs redningsarbeid i Middelhavet. Den norske regjeringen avsluttet bidraget til redningsoperasjonen Poseidon i juni 2017.