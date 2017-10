Fjøs med 13.000 kyllinger i full fyr i Hedmark

Det brenner på et fjøs med 13.000 kyllinger i på Tolga i Østerdalen i Hedmark.

Politiet rykket ut til melding om brannen klokken 22.04 onsdag kveld.

– Det er to fjøs på stedet. Det ene er ikke i brann og står tomt. Det andre er i full fyr med antagelig 13.000 kyllinger i, opplyser operasjonslederen Sidsel Svarstad ved Innlandet politidistrikt.

Brannmannskap er også på stedet og jobber med å slukke brannen. En dieseltank står mellom fjøsene, men det er trolig ikke fare for at brannen sprer seg, ifølge Svarstad.



– En vet aldri hva som kan skje, men foreløpig er det ikke fare for at brannen sprer seg, sier hun.