Fjerner statlig støtte til Islamsk Råd Norge

Den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til organisasjonen stoppes.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier til NRK at det ikke er riktig å opprettholde støtten til organisasjonen.

– Regjeringen mener at tilliten ikke lenger er til stede. Det er vesentlig tvil om Islamsk Råd Norge er i stand til å ivareta sine oppgaver som en brobyggerorganisasjon og bidra til samarbeid og styrking av dialog, som det er et stort behov for, sier kulturministeren.

I sommer valgte kulturdepartementet å fryse utbetalingen som organisasjonen skulle ha fått, og det er denne utbetalingen kulturministeren nå sier at hun ikke vil betale.

Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året. Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro

Rådet skapte blant annet debatt da de valgte å ansette nikabkledde Leyla Hasic som administrasjonskonsulent. IRN hadde da fått midler av Kulturdepartementet til å øke staben, for å være en brobygger til resten av det norske samfunnet.

Statsråden sier at regjeringen ønsker mer religionsdialog og vil heller at pengene går til støtte til dialogprosjekter.

– Når departementet nå anbefaler for Stortinget at IRN ikke lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikke lenger er til stede. Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre. Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier Helleland.