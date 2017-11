Se barnehagebarnas eksotiske funn

Barnehagebarna fikk seg litt av en overraskelse da de kom på stranden for å lete etter krabber. Der lå det nemlig en gedigen sverdfisk.

De ansatte var litt i stuss over hva slags fisk dette kunne være, men en femåring slo kategorisk fast at det måtte være en sverdfisk.

– Femåringen hadde rett hele tiden. Det var veldig gøy, sier Marius Skjold Heigård (30), pedagogisk medarbeider i Sandakerveien Fus barnehage, til VG.

– Vi voksne trodde ikke at det fantes sverdfisk i Norge, men femåringen var veldig bastant på at det var sverdfisk for den hadde sverd, forteller Heigård.

Les også: Fanget sjelden storfisk

Det var fiskenettstedet Hooked som først omtalte saken.

– Barna trodde egentlig ikke at den var ekte først, men skjønte det etter hvert. Sverdfisken hadde et sår og de lurte på hva som kunne ha drept den store fisken. De var veldig opptatt av at det var en pappa hai som hadde drept den, sier Heigård.

STOR INTERESSE: Det ble en spennende tur på stranden på Huk på Bygdøy i Oslo for barnehagebarna. Foto: MARIUS SKJOLD HEIGÅRD

Fisken som ble funnet på Bygdøy var rundt 175 cm lang, sverdet inkludert.

– Vi lot den ligge. Vi hadde veldig lyst til å ta den med, men den hadde luktet veldig ille etter tre kvarter med bussen opp til barnehagen, sier Heigård.

Fikk du med deg? Fanget 29 slike på én dag: – Helt overveldende!

Sjeldent besøk

Sverdfisk er slett ikke et vanlig syn i norske farvann.

– Dette er en eksotisk art som man vanligvis finner i subtropiske og tropiske områder veldig langt sør mot ekvator. Men den kommer av og til opp i våre farvann på næringsvandring. Da beiter den på fisk som vi har mange av, som sild og makrell, opplyser Leif Nøttestad, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen, til VG.

– Dette er et ungt individ, kanskje opp mot fem år. Denne arten kan bli over 400 kilo og 20–25 år gamle. Ja, noen av diss artene kan leve til de er 30–35 år gamle, legger Nøttestad til. Han anslår at fisken barnehagebarna fant kan ha veid 25–30 kilo.

De planla fisketuren i ett år – og se hva som kom opp fra dypet!

Nøttestad forteller at sverdfiskene blant annet bruker sverdet til å jakte på stimfisk og utmanøvrere fisk som er i utkanten av stimen. Sverdet brukes som et jaktvåpen, men den har nok liten nytte av å spidde fisk med sverdet.

– For hvordan i alle verden skal den få tak i og spise opp fisken da, ler Nøttestad.

– Hvor ofte ser vi sverdfisk langs Norskekysten?

– En slenger i året har vært vanlig. Men det ser ut som om det kommer flere de siste 20 årene enn tidligere, sier Nøttestad som oppfordrer folk til å ta kontakt med Havforskningsinstituttet hvis du får øye på sverdfisk.

Flere fiskehistorier: Hallvard dro i land rekordstor stør

Ikke nok med at barna fikk se en sverdfisk på onsdag, de traff også på en lama.

UT PÅ TUR: Det ble full klaff for barna i Sandakerveien Fus Barnehage. De fikk også møte en vaskeekte lama! Foto: MARIUS SKJOLD HEIGÅRD

– De møtte en mann som var ute med en lama og barna sa det var den morsomste turen de hadde hatt noen gang, forteller Cathrine Lauvrak Andersen, daglig leder i Sandakerveien Fus Barnehage.