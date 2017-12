Fire menn har tilstått brutalt hjemmeran i Eidskog

Fire menn har tilstått i saken der en mann i 70-årene ble brutalt ranet i sitt hjem på Finnsrud i Hedmark i august 2016.

– Vi er svært fornøyde med å ha løst saken, sier politioverbetjent Ingar Høye til Glåmdalen.

23. august 2016 ble en mann i 70-årene ranet i sitt hjem på Finnsrud i Eidskog i Hedmark. Han ble utsatt for massiv vold under ranet, bundet og forlatt av ransmennene. Først på morgenen etter ranet ble han funnet av sønnen.

Onsdag ble det klart at fire menn i alderen 19–39 er siktet for grovt ran med en strafferamme på 15 år. Til NRK sier politiet at de fire har tilstått.

– Politiet mener at kun fire personer var med på selve ranet, men vi utelukker ikke at flere var med på planleggingen, sier politioverbetjenten, som ikke kan gå nærmere inn på hvilke roller hver av dem hadde eller selve ransutbyttet.

Politiets gjennombrudd kom i sommer. Den første ble pågrepet i august og sistemann i starten av desember.

Alle de fire er kjent for politiet fra før, og det er også kjennskap mellom de siktede. Saken er ventet for retten våren 2018, skriver Glomdalen. De fire kommer fra tre ulike østlandsfylker.