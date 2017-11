Askild Johnsen prøvde å bråstoppe da han så elgen, men det var til ingen nytte. Nå advarer politiet i Setesdal om økt fare for viltpåkjørsler på grunn av skummel kombinasjon.

Natt til mandag skjedde det politiet kaller en stygg elgpåkjørsel.

Elgen kom helt inn i bilens kupé og ble bokstavelig talt sittende i passasjersetet, som heldigvis var tomt, skriver politiet i Setesdal, som er en del av Agder politidistrikt, på sine Facebook-sider.

Bare tilfeldigheter gjorde at menneskeliv ikke gikk tapt.

Klarte ikke stoppe

Det var bilisten Askild Johnsen (64) fra Bykle som kjørte på elgen.

BARE FLAKS: Det var bare flaks at elgen ikke traff bilføreren, men endte i passasjersetet. Foto: Bykle Viltnemnd

Til Fædrelandsvennen sier Johnsen at han ikke hadde sjanse til å stoppe da han kom kjørende i en 80-sone på en slette ved Skarsmo på Hovden i Bykle kommune.

– Den havnet ved siden av meg. Det var jo bra for meg, for jeg kunne like godt ha blitt truffet av den. Da kunne jeg nok ha skadet meg en del, forklarer Johnsen overfor avisen.

– Flaks

Det var Steinar Haugen i Bykle viltnemnd som rykket ut til ulykken klokken tre natt til mandag. Han sier det bare flaks at Johnsen kom fra påkjørselen uten skader.

– Det er selvfølgelig ikke en gøy opplevelse å få elgen inn i bilen. Heldigvis er det ikke så ofte det skjer, sier Haugen til VG.

Han opplyser om at elgen ble avlivet på stedet.

– Askild skal være glad for at han var alene i bilen. Det var bare flaks. Hadde det sittet noen i passasjersetet, er det ikke godt å vite hvordan det hadde gått, fortsetter Haugen.

DRAS UT: Her dras elgen, som ble avlivet på stedet, ut av bilen. Foto: , Bykle viltnemnd

Han opplyser at når det kommer snø, trekker elgene ned på veien. Mye trafikk opp til skisenteret på Hovden, fører til at risikoen for påkjørsler øker.

Skummel kombinasjon

Politiet i Setesdal skriver at det er økt fare for viltpåkjørsler.

Snø har lagt seg i store deler av Agder, og med den blir det snø- og islagte veier. Dette gir vanskelige kjøreforhold, skriver politiet.

Dyp snø gjør at vilt endrer atferd. Når det blir tungt å vasse i snøen, kan viltet i større grad oppholde seg på veien.

– Dette er en skummel kombinasjon, og ulykker skjer.