Fikk blomster etter tøff uke: – Sjelden jeg får sjansen til å lese så hyggelige kommentarfelt

Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) fikk en oppmuntring etter en hard uke.

Nguyen Berg har blitt utsatt for det mange mener er røff behandling i Nettavisen og forskjellige kommentarfelt de siste ukene. Særlig saken om at bilbruken hennes har økt av sikkerhetsgrunner, har fått flere til å reagere på Bergs vegne.

VG-kommentar: Det hardner til

Men mot slutten av uka bestemte noen varme sjeler seg for å gi Berg litt ly i vinden. På den lukkede Facebook-gruppen De Selskabelige ble det på fredag lagt ut en forespørsel om å samle inn penger til en blomsterbukett til Berg.

Initiativtaker Berit Bertling sier til VG at bakgrunnen for innsamlingen er debattklimaet samferdselsbyråden er nødt til å møte hver eneste dag.

– Hun er blitt utsatt for så grove trusler at politiet fraråder henne å ta kollektivtransport, og heller bruke bil. Da er bevegelsesfriheten hennes innskrenket. Det er vanskelig ikke å sette det i sammenheng med at hun er en ung kvinnelig politiker, sier Bertling.

TAKKET: Berg la ut denne takkemeldingen i Facebook-gruppen etter å ha mottatt blomsterbuketten. Foto: Skjermdump Facebook/Privat

Fikk du med deg? Ble alvorlig syk etter trusler og massiv hets (krever innlogging)

Overskudd på flere tusen



Og responsen i Facebook-gruppen holder til flere blomsterbed. Bertling venter fortsatt på de siste overføringene via Vipps, men tipper at summen etter blomsterbuketten ligger på rundt 6000–7000 kroner.

– Det viktige her er uansett at selv om mange har vært med og støttet, er det mange flere som var med og støttet det verbalt, ved å sende sin hilsen med buketten. Du kan si at blomsterbuketten minst har 600–700 kvinner bak seg.

Kortet som fulgte buketten kom i form av en utskrift av kommentarfeltet fra posten om innsamlingen.

Les også: Blir dyrere å reise kollektivt i Oslo

Endelig et hyggelig kommentarfelt



Lan Marie Nguyen Berg sier til VG at hun ble veldig rørt av buketten.

– I tillegg til blomstene fikk jeg en bunke med kort, eller det som egentlig var utskriften av et veldig hyggelig kommentarfelt. Det er sjelden jeg får lese så hyggelige kommentarfelt, sier Berg, som legger til at hun ble veldig overrasket.

Berg ønsker så langt ikke å kommentere Nettavisens dekning av henne, men deler noen om kommentarfeltene.

– Dette var en veldig hyggelig oppmuntring, spesielt fordi jeg tror de (kvinnene som sendte buketten, journ. anm.) også kjenner seg igjen i det at unge kvinner ofte får mye hardere medfart i kommentarfeltene enn det menn gjør. Det betyr mye å føle at jeg hadde flere i ryggen enn jeg visste, sier Berg.

Les også: MDG har byttet ut 300 parkeringsplasser med blomster

– Stygge personangrep



Initiativtaker Berit Bertling kaller det hele en apolitisk hilsen.

– Det må være lov å være en kvinnelig, ung politiker og stå frem i media uten og trues på livet og med voldtekt. Det er jo så stygt det som kommer, sier Bertling, og legger til at Berg ikke er den første som får blomsterbukett.

– Kvinner får forferdelig mye dritt som ikke går på sak, og som ikke handler om politikk, men som er stygge, stygge personangrep. Det handler om at de rammer et menneske som blir skremt. Man kan være uenige om absolutt alt, men vi skal da ikke true hverandre til taushet, sier Bertling.

Medlemmene i gruppen skal stemme over hvor overskuddet fra innsamlingen går, mens Berg allerede har avgitt sin stemme: JURK – Juridisk rådgivning for kvinner.