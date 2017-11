To personer i 20-årene som rømte fra Åna fengsel lørdag er tatt av politiet etter innbrudd på Røldal skisenter.

– Vi fikk melding fra Vest Politidistrikt om et grovt tyveri fra Røldal skisenter rundt kl. 08.30, sier operasjonsleder Geir Kastmo i Sør-Øst politidistrikt til VG.



To gjerningspersoner kjørte fra stedet i en sort BMW X3 mot Haukeli-tunnelen.



– Når de kom til Haukeli, tok de riksvei 9 ned mot Hovden, sier Kastmo.

Tre politidistrikt var involvert i pågripelsen av gjerningspersonene som hadde rømt fra Åna fengsel.

– Bilen ble stanset like sør for Haukeli på riksvei 9. Patruljemannskaper fra Agder og Telemark kjørte henholdsvis nordover og sørover. Da BMW-en havnet bak en brøytebil, fikk vi bokset den inn. Det var ikke snakk om noen voldsom forfølgelse, fordi bilen stoppet i et autovern i relativt lav fart, sier Kastmo.

– Vi fikk stoppet bilen raskt takket være utrolig bra lokalkunnskap fra mannskap på stedet. De kjenner folk på skisenteret og på bensinstasjoner langs veien som kunne hjelpe til med observasjoner av den aktuelle bilen, sier han.

Lørdag kveld meldte politiet i Rogaland at to innsatte ved Åna fengsel hadde klippet hull i et gjerde og stukket av. Kastmo bekrefter at de to pågrepne, som begge er i 20-årene, hadde rømt fra fengselet.

– De ble etterlyst i dag, sier han.

Det er fortsatt usikker hva som ble stjålet på skisenteret.